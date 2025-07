DAX aktuell

Der DAX verbucht auch am Dienstag wieder Abgaben. Anleger bleiben angesichts der anrollenden Berichtssaison und der bald auslaufenden Zollfrist im Handelsstreit mit den USA vorsichtig.

Der DAX bleibt unweit seines Rekordes auf Schlingerkurs. Am Dienstag verbuchte er zur Eröffnung einen Abschlag von 0,30 Prozent auf 24.236,09 Punkte und verweilt auch anschließend in der Verlustzone.

Zum Wochenstart hatte er zeitweise bereits auf 24.191 Zähler korrigiert, nachdem er am Freitag noch fast auf 24.500 Punkte gestiegen war. Der jüngste Rekord bleibt in Sichtweite, die Anleger scheuen vor der anrollenden Berichtssaison aktuell aber offenbar größere Wetten.

DAX-Rekord

Erst am 10.07. hatte der Leitindex bei 24.639,10 Zählern einen neuen Rekordstand markiert. Der Schlussrekord liegt bislang bei 24.549,56 Zählern.

Zoll-Frist läuft bald aus

Zudem rückt im Zollstreit mit den Vereinigten Staaten die Frist 1. August immer näher. Sollte die Verhandlungen zwischen EU und USA bis dahin keinen Deal bringen, will US-Präsident Trump Einfuhrabgaben in Höhe von 30 Prozent verhängen, auf die die EU wiederum mit Gegenzöllen reagieren wird.

