Merz und Fiala wollen europäische Lösung bei der Grenzsicherung

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland und Tschechien sind sich einig, dass Kontrollen an der gemeinsamen Grenze nur eine vorübergehende Lösung sein sollen. Das sagten Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala nach einem Treffen in Berlin. "Wir wollen eine europäische Lösung", versicherte Merz. "Aber solange wir nicht in der Lage sind, die europäischen Außengrenzen besser zu schützen, müssen wir Kontrollen an den europäischen Binnengrenzen vornehmen."

Deutschland und Tschechien verbindet eine mehr als 800 Kilometer lange Grenze. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte wenige Stunden nach seinem Amtsantritt eine Intensivierung der dortigen Kontrollen verfügt.

Wegen der illegalen Migration äußerte Fiala Verständnis für das deutsche Vorgehen. Anstelle von Grenzkontrollen müsse es auf Dauer eine Lösung für die EU-Außengrenze geben. "Eine langfristige Lösung muss eine europäische Lösung sein, damit wir weiter die Binnengrenze frei überschreiten können."/ax/mfi/DP/he