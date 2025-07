Nach Kursrutsch

Die Aktien von Delivery Hero haben am Montag ihren Kursrutsch aus dem späten Freitagshandel komplett aufgeholt.

Zuletzt gewannen sie als stärkster Wert im MDAX via XETRA 14,34 Prozent auf 25,84 Euro.

Ein Medienbericht über einen Anteilverkauf durch den Großaktionär Prosus hatte am Freitag gegen Handelsende deutlich belastet. JPMorgan-Analyst Marcus Diebel ging in einem am Montag vorliegenden Kommentar auf den Bericht ein, dem zufolge die Internet-Beteiligungsgesellschaft Prosus aus wettbewerbsrechtlichen Gründen ihre Beteiligung an dem Essenlieferdienst verkaufen könnte, um dessen Konkurrenten Just Eat Takeawaycom zu übernehmen.

Es sei noch unklar, wie viel Prosus von Delivery Hero im Rahmen dieser Pläne veräußern müsste, so Diebel. Als Käufer für das Delivery-Geschäft in den fünf Märkten, wo es Überlappungen mit Just Eat gebe, seien wegen des intensiven Wettbewerbs Finanzinvestoren unwahrscheinlich. Diebel rechnet daher mit strategischen Interessenten.

/ajx/he

FRANKFURT (dpa-AFX)