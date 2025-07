ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Akzo Nobel auf 63 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Akzo Nobel von 64 auf 63 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Geoff Haire reduzierte in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung seine diesjährige operative Ergebnisprognose (Ebitda) ein wenig. Er verwies auf die Quartalszahlen und den Ausblick. Der Spezialchemiekonzern habe derweil bei einer Informationsveranstaltung nach entsprechenden Pressespekulationen erklärt, nicht am Hauptbieterverfahren für Vermögenswerte von BASF wie die Lacksparte beteiligt zu sein. Akzo vertraue zudem weiter darauf, die geringeren Volumina im zweiten Halbjahr durch Kosteneinsparungen und bessere Preise weitgehend ausgleichen zu können, falls sich die Volumina nicht weiter verschlechterten und die negativen Wechselkurseffekte nicht zunähmen, und sehe eine Verbesserung auf dem chinesischen Markt./rob/gl/la

Wer­bung Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2025 / 19:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------