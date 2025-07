Bernstein Research

Akzo Nobel Outperform

14:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Akzo Nobel von 69 auf 65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen gäben viele Hinweise darauf, wie das Management für Verbesserungen gesorgt habe, schrieb James Hooper in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Sie hätten aber auch seine Sorgen bezüglich der Endmärkte sowie des zunehmenden Wettbewerbs in wichtigen Wachstumsregionen gezeigt, worauf der Spezialchemiekonzern keinen Einfluss habe. Solange sich das Umfeld nicht weiter verschlechtere, sollten sich die Verbesserungen künftig aber auch in den Zahlen niederschlagen./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2025 / 18:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2025 / 04:09 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

