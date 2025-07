ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Akzo Nobel auf 'Hold' - Ziel 58 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Akzo Nobel nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege unter den Erwartungen, schrieb Chris Counihan in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion. Zudem habe der Spezialchemiekonzern wegen negativer Wechselkursentwicklungen sein diesbezügliches Jahresziel gesenkt./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2025 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2025 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

