Jefferies & Company Inc.

Akzo Nobel Hold

15:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Akzo Nobel von 58 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Im Branchenvergleich erscheine das operative Ergebnis (Ebitda) des Spezialchemiekonzerns recht gut geschützt, schrieb Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Entwicklung der Volumina bleibe aber trügerisch, und das Ausmaß weiterer strategischer Maßnahmen sei erst mittelfristig ein Thema. Daher dürfte sich am Bewertungsabschlag zur Konkurrenz wohl nichts ändern./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2025 / 15:55

