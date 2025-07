Ausblick: Meta Financial Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Werte in diesem Artikel

Meta Financial Group wird am 28.07.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,67 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Meta Financial Group ein EPS von 1,66 USD je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 185,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 2,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 179,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,40 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,62 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 795,8 Millionen USD, gegenüber 775,9 Millionen USD im Vorjahr.

