Asiens Börsen uneins -- DoorDash will Deliveroo schlucken -- Evonik-CEO kündigt zweijährige Pause bei Akquisitionen an -- Trump droht Putin -- Delivery Hero im Fokus

Der DAX fuhr ein Wochenplus von fast fünf Prozent ein - der größte Zugewinn seit Januar 2023. Seit dem Einbruch am 7. April hat der Index rund ein Fünftel an Wert zurückgewonnen - befeuert durch die Hoffnung auf eine weniger aggressive Linie im Handelskonflikt zwischen den USA und China.

Der DAX notierte zur Startglocke fester. Nach einem kurzzeitigen Ausflug an die Nulllinie zeigte sich der Leitindex auch im Verlauf im Plus. Er verabschiedete sich letztlich 0,81 Prozent stärker bei 22.242,45 Punkten ins Wochenende. Der TecDAX ging ebenfalls höher in die Sitzung und bewegte sich nach zwischenzeitlichen Verlusten auch im weiteren Handel oberhalb der Nulllinie. Er notierte letztlich bei 3.585,25 Einheiten (+0,06 Prozent).

Aus Sicht von Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners, scheint der jüngste Ausverkauf an den Börsen überwunden, so Dow Jones Newswires. Die gestiegene Risikobereitschaft der Anleger führt er auf drei Faktoren zurück: Zum einen deuten die Signale im Handelskonflikt weiterhin auf Entspannung hin. Zum anderen habe sich mit Christopher Waller ein einflussreiches Mitglied der US-Notenbank offen für Zinssenkungen gezeigt. Zudem bestehe die Hoffnung, dass sich im Ukraine-Konflikt bald eine Friedenslösung abzeichnet.

Die Börsen in Europa legten am Freitag zu.

An den US-Börsen kam es am Freitag zu deutlichen Schwankungen.

Der Dow Jones notierte nach einem schwächeren Start überwiegend auf rotem Terrain. Mit einem Mini-Plus von 0,05 Prozent auf 40.113,50 Punkte verabschiedete er sich ins Wochenende.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging kaum bewegt in den Tag und schob sich dann immer weiter in den grünen Bereich. Er verbuchte zur Schlussglocke einen Aufschlag von 1,26 Prozent auf 17.382,94 Einheiten.

Zwischen Handelszöllen, wirtschaftlichen Unsicherheiten und Zinsspekulationen blieb die Anlegerstimmung vor dem Wochenende instabil. Mitglieder der US-Notenbank zeigen sich besorgt über mögliche negative Auswirkungen der aggressiven US-Zollpolitik auf den Arbeitsmarkt. "Es würde mich nicht überraschen, wenn es künftig zu mehr Entlassungen und einem Anstieg der Arbeitslosenquote kommen würde", sagte Notenbankdirektor Christopher Waller am Donnerstagabend gegenüber "Bloomberg TV". Sollte die Arbeitslosigkeit tatsächlich zunehmen, schließt Waller eine Zinssenkung nicht aus. In einem solchen Fall "ist es wichtig, dass wir eingreifen", betonte er. Die Hoffnung auf eine derartige geldpolitische Reaktion sorgte am Freitag für positive Impulse an den Märkten.

