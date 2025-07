Trumps neue Zoll-Briefe: DAX in Rekordlaune -- WK Kellogg vor Übernahme durch Ferrero? -- Gerresheimer mit Umsatzwarnung -- Clara Tech, Nordex, Bayer im Fokus

Bereits am Mittwoch hatte der DAX einen neuen Rekordwert aufgestellt. "Die Euphorie ist zurück", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Frankfurter Vermögensverwalter QC Partners laut der Deutschen Presseagentur. "Wie gefährlich diese ist, wird erst die Zukunft zeigen." Seit Jahresbeginn hat der DAX bereits mehr als 30 Rekordstände erreicht - der jüngste, am Vortag, war zugleich der erste im zweiten Halbjahr, wie Altmann betont. Statistisch gesehen erzielt der deutsche Leitindex den Großteil seiner Höchststände in den ersten sechs Monaten des Jahres. "Mit den Kursen steigen nun auch die Bewertungen", ergänzt er. Für das Jahr 2025 wird mittlerweile ein Kursanstieg von 23,5 Prozent verzeichnet - damit lässt der DAX die meisten anderen wichtigen Aktienindizes deutlich hinter sich.

Der DAX startete 0,37 Prozent stärker bei 24.639,58 Punkten in den Handel und markierte damit direkt ein neues Rekordhoch. Auch aktuell geht es weiter aufwärts. Der TecDAX legte anfänglich 0,41 Prozent auf 3.980,86 Stellen zu. Auch er verbleibt im Plus.

Marktexperte Andreas Lipkow sprach von anhaltender Zuversicht, dass es im Zollstreit mit den USA zu einer gütlichen Einigung kommen wird. Das sorge für kontinuierliche Nachfrage. "Insbesondere die immer beliebteren passiven Investmentvehikel treiben die Hausse weiter an", so Lipkow. "So lange die Mittelzuflüsse anhalten, ist auch die Rallybewegung intakt."

An den Aktienmärkten Europas geht es am Donnerstag aufwärts.

So eröffnete der Dow Jones mit einem Gewinn und blieb auch anschließend auf grünem Terrain. Er ging letztlich 0,49 Prozent stärker bei 44.458,30 Punkten aus dem Handel. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite stand im Plus, nachdem er zum Start schon zugelegt hatte. Er schloss 0,94 Prozent fester bei 20.611,34 Zählern.

An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.

In Tokio fiel der japanische Leitindex Nikkei 225 um 0,44 Prozent auf 39.646,36 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite unterdessen um 0,48 Prozent auf 3.509,68 Zähler.

Der Hang Seng zeigte sich daneben 0,57 Prozent fester bei 24.028,37 Einheiten.

Die Börsen in Asien haben sich am Donnerstag überwiegend freundlich gezeigt und orientierten sich dabei an der positiven Entwicklung an den US-Märkten. Trotz der anhaltenden Unsicherheit im Zollkonflikt legten die US-Börsen zu, nachdem das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Hoffnungen auf Zinssenkungen geweckt hatte. Daraus ging hervor, dass eine Mehrheit der Fed-Mitglieder geldpolitische Lockerungen gegen Jahresende für möglich hält.

