Nach einer Berg- und Talfahrt in den vergangenen Monaten hat sich die Plug-Power-Aktie zuletzt wieder deutlich stabilisiert. Das steckt dahinter.

• Kursanstieg nach Verlängerung eines Wasserstoff-Liefervertrags

• Plug Power sieht darin strategische Vorteile

Mehr als drei Dollar kostete eine Plug Power-Aktie noch zu Jahresbeginn: Seitdem ging es für den Anteilsschein des Wasserstoffunternehmens kräftig abwärts. Auf Sicht der letzten zwölf Monate haben Anleger ein Minus von 39 Prozent in ihren Depots. Doch die letzten Wochen brachten den Anteilsschein wieder zurück in die Erfolgsspur. Allein am vergangenen Mittwoch zog die Plug Power-Aktie an der NASDAQ um 25,35 Prozent an und zeigt sich auch vorbörslich am Donnerstag zeitweise 0,56 Prozent höher bei 1,7900 US-Dollar.

Das steckt hinter dem jüngsten Kurssprung

Hintergrund der jüngsten Kursaufschläge sind positive Meldungen zum Plug Power-Geschäft. Wie das Unternehmen am Mittwoch bekannt gab, hat sich der Brennstoffzellenhersteller die Verlängerung eines Liefervertrages für Wasserstoff über mehrere Jahre hinweg gesichert. Der Kunde soll ein US-Industriegasekonzern sein, dessen Name nicht benannt wurde. Der neue Vertrag soll die heimische Wasserstoffversorgung stärken, die Kostenstruktur senken und das weitere Wachstum von Plug-Anwendungen stützen, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Im Rahmen der Verlängerung wird Plug Power dabei den Angaben zufolge weiter mit flüssigem Wasserstoff beliefert werden. Die Vereinbarung verlängert die bestehende strategische Beziehung der Unternehmen bis 2030 und sichert die zuverlässige Wasserstoffversorgung für das wachsende Anwendungsgeschäft von Plug Power.

"Diese erweiterte Vereinbarung unterstützt unsere Mission, unser bereits robustes und widerstandsfähiges Wasserstoffnetz in den USA weiter auszubauen", wird Andy Marsh, CEO von Plug, in der zugehörigen Pressemitteilung zitiert. "Da wir unser Anwendungsgeschäft weiter ausbauen und langfristige Partnerschaften mit Kunden aufbauen, sind zuverlässige Versorgung und Kosteneffizienz entscheidend. Dieser Vertrag ist ein Gewinn für Plug, unsere Kunden, unsere Lieferanten und unser Margenprofil. Die sofortige Kostensenkung ergänzt unsere diesjährigen Fortschritte im Rahmen des Projekts Quantum Leap, das sich auf Kostenoptimierung und Cashflow-Verbesserung konzentriert."

Wieviel Zugkraft hat der Auftrag?

Trotz der Euphorie bleibt Skepsis angebracht: In der Vergangenheit konnte Plug Power zwar immer wieder neue Großaufträge vermelden, auf die Geschäftszahlen hat dies aber nicht nachhaltig positiv durchgeschlagen. Das spiegelt sich auch in den starken Schwankungen wider, die die Plug Power-Aktie an der Börse erlebt hat.

Auch Analysten zeigen sich eher skeptisch: Auf TipRanks haben 20 Analysten eine Bewertung für die Aktie abgegeben - nur vier Experten raten zum Kauf. 12 Analysten haben eine "Halten"-Empfehlung für die Plug Power-Aktie, weitere vier haben den Anteilschein auf ihren Verkaufslisten. Auch ein Blick auf das durchschnittliche Kursziel zeigt, wie spekulativ ein Investment in Plug Power sein könnte: In der breiten Mitte sehen Experten den Anteilsschein bei 1,31 US-Dollar fair bewertet - derzeit wird die Aktie bereits 26,40 Prozent höher gehandelt.



