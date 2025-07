Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,4 Prozent auf 1,64 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,4 Prozent auf 1,64 USD. Das Tagestief markierte die Plug Power-Aktie bei 1,64 USD. Bei 1,65 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.518.309 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Am 17.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,34 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 103,66 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 0,69 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.05.2025). Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 57,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Plug Power 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Plug Power ließ sich am 12.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,21 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,46 USD erwirtschaftet worden. Plug Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 133,67 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 120,26 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 07.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,599 USD je Plug Power-Aktie stehen.

