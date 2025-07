10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX moderat im Plus erwartet

Der DAX zeigt sich rund eine Stunde vor Handelsstart 0,05 Prozent höher bei 24.561,50 Punkten.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio fällt der japanische Leitindex Nikkei 225 um 0,7 Prozent auf 39.541,61 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite unterdessen um 0,56 Prozent auf 3.512,63 Zähler.

Der Hang Seng zeigt sich daneben 0,32 Prozent fester bei 23.969,42 Einheiten.

3. Gerresheimer gibt Umsatzwarnung aus

Der Pharma- und Kosmetik-Verpackungshersteller Gerresheimer schraubt seine Wachstumsambitionen für das laufende Jahr noch weiter zurück.

4. Nordex verzeichnet großes Auftragsplus - Fokus auf Kernmärkte

Der Windturbinenhersteller Nordex hat im zweiten Quartal ein starkes Auftragswachstum verzeichnet und von mehr Kundenbestellungen profitiert.

5. WK Kellogg-Aktie +50%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?

Die WK Kellogg-Aktie erlebt einen massiven Kurssprung. Gerüchte über eine milliardenschwere Übernahme durch den italienischen Süßwarenriesen Ferrero stehen im Fokus.

6. Südzucker erwartet schwaches Quartal - Gewinneinbruch

Der Zuckerhersteller Südzucker hat nach einem verhaltenen Start in das zweite Geschäftsquartal vor einem deutlichen operativen Gewinneinbruch in dem Dreimonatszeitraum gewarnt.

7. Samsung verstärkt Angebot an faltbaren Smartphones

Samsung macht einen neuen Anlauf, faltbare Smartphones in den Massenmarkt zu bringen. So reagieren Anleger auf die Neuigkeit.

8. Alibaba-Aktie: Cloud-Offensive bei Alibaba - Milliardenbudget für Rechenzentren und KI

Alibaba investiert in den Ausbau seiner Cloud- und KI-Infrastruktur. Neue Rechenzentren weltweit und ein Milliardenbudget sollen das Unternehmen im globalen Wettbewerb an die Spitze bringen.

9. Ölpreise stabil

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag kaum bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete am Morgen 70,31 US-Dollar. Das waren zwölf Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im August stieg um sieben Cent auf 68,45 Dollar.

10. Euro etwas stärker

Der Euro gewinnt leicht hinzu.