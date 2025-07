Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Gotham versus Orwell

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Gotham versus Orwell:

"Wie so oft in einer sicherheitspolitischen Debatte in Deutschland hatten die Bedenken sehr viel mit Ideologie, wenig mit Sicherheit zu tun. Die Software "Gotham" der Firma Palantir ist schon in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Bayern eingeführt worden, ohne dass die Länder es bereut hätten. (.) Das amerikanische Unternehmen wurde aber von Peter Thiel mitbegründet, dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats. Thiel ist Trump-Anhänger. Das, und nicht etwa die Tatsache, dass Deutschland wieder einmal ins Ausland gehen muss, um zu bekommen, was es dringend braucht, wozu es selbst aber nicht in der Lage ist, war ein wichtiger Grund, die Anschaffung zu skandalisieren. (.) Deutschland will Digitalweltmeister werden, doch jede neue Technik wird unter Generalverdacht gestellt. Wird sich der Wind je drehen?"/DP/jha