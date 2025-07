Facebook-Konzern übertrifft Erwartungen

30.07.25 22:34 Uhr

MENLO PARK (dpa-AFX) - Das Geschäft des Facebook-Konzerns Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) läuft auf Hochtouren. Im vergangenen Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 22 Prozent auf 47,5 Milliarden Dollar (41,36 Mrd Euro). Der Gewinn sprang um 36 Prozent auf rund 18,34 Milliarden Dollar hoch, wie das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Wer­bung Wer­bung Mit dem Rückenwind des boomenden Werbegeschäfts geht Meta davon aus, in diesem Jahr mindestens 66 Milliarden Dollar vor allem für KI-Rechenzentren auszugeben. Die Obergrenze bleibt unverändert bei 72 Milliarden Dollar. Vor drei Monaten lag das untere Ende der Spanne noch bei 64 Milliarden Dollar. Meta-Chef Mark Zuckerberg hat große Ambitionen, Rivalen wie den ChatGPT-Entwickler OpenAI sowie Google (Alphabet C (ex Google)) und Elon Musks KI-Firma xAI bei Künstlicher Intelligenz zu überflügeln. Für das laufende Vierteljahr stellte Meta einen Umsatz zwischen 47,5 Milliarden und 50,5 Milliarden Dollar in Aussicht. Am Markt war eine Prognose von lediglich gut 46 Milliarden Dollar erwartet worden. Auch die Zahlen zum vergangenen Quartal übertrafen die Analystenprognosen. Die Meta-Aktie legte im nachbörslichen Handel zeitweise um mehr als zehn Prozent zu./so/DP/he

