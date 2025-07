Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zieht am Donnerstagnachmittag deutlich an

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Im NASDAQ-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere zuletzt 12,4 Prozent.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 12,4 Prozent auf 781,52 USD. Den Tageshöchststand markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 784,69 USD. Bei 776,38 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 3.105.814 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2025 bei 784,69 USD. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 0,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 450,81 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 42,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,74 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Meta Platforms (ex Facebook) 2,00 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 820,33 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,14 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,71 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 47,52 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 36,46 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 22.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 05.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 26,18 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

