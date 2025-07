Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Index im Blick

Am vierten Tag der Woche zogen sich die Anleger in New York zurück.

Am Donnerstag notierte der S&P 500 via NYSE letztendlich 0,37 Prozent leichter bei 6.339,39 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 50,535 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,866 Prozent auf 6.418,02 Punkte an der Kurstafel, nach 6.362,90 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 6.327,64 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.427,02 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der S&P 500 bereits um 0,911 Prozent. Der S&P 500 erreichte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, einen Stand von 6.204,95 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 5.569,06 Punkten gehandelt. Der S&P 500 erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2024, den Stand von 5.522,30 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 8,02 Prozent aufwärts. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6.427,02 Punkten. Bei 4.835,04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell eBay (+ 18,30 Prozent auf 91,75 USD), CH Robinson Worldwide (+ 18,10 Prozent auf 115,32 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 11,25 Prozent auf 773,44 USD), Xylem (+ 10,74 Prozent auf 144,62 USD) und Western Digital (+ 10,16 Prozent auf 78,69 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Align Technology (-36,63 Prozent auf 129,01 USD), Baxter International (-22,42 Prozent auf 21,76 USD), International Paper (-12,85 Prozent auf 46,74 USD), The Cigna Group Registered (-10,23 Prozent auf 267,38 USD) und Extra Space Storage (-10,03 Prozent auf 134,36 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 54.902.333 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,818 Bio. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

2025 weist die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 1.200,00 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

