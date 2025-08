NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA wird am Freitagnachmittag ausgebremst

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 3,5 Prozent auf 171,66 USD nach.

Die NVIDIA-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 171,66 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die NVIDIA-Aktie bis auf 170,89 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 174,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 9.418.470 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2025 bei 183,29 USD. Mit einem Zuwachs von 6,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 86,63 USD. Mit Abgaben von 49,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten NVIDIA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,030 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,039 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 170,00 USD.

NVIDIA ließ sich am 28.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,76 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 44,06 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 26,04 Mrd. USD umgesetzt.

NVIDIA wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 27.08.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der NVIDIA-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 26.08.2026.

In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,36 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

