NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Donnerstagnachmittag gesucht

Die Aktie von NVIDIA zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die NVIDIA-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 181,34 USD.

Die NVIDIA-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 181,34 USD. Die NVIDIA-Aktie legte bis auf 181,53 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 180,48 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 3.989.981 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 195,62 USD an. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 7,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 86,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 52,23 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Im Vorjahr hatte NVIDIA 0,030 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 202,86 USD für die NVIDIA-Aktie.

Am 27.08.2025 hat NVIDIA die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat NVIDIA mit einem Umsatz von insgesamt 46,74 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,04 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 55,60 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.11.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 25.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,52 USD je Aktie belaufen.

