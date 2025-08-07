DAX24.175 -0,1%ESt505.351 +0,4%Top 10 Crypto15,72 -0,6%Dow44.054 +0,2%Nas21.381 +0,7%Bitcoin99.889 -0,7%Euro1,1662 ±-0,0%Öl66,71 +0,5%Gold3.393 -0,1%
Die jüngste Saison hält für Börsianer mit Spannung erwartete Bilanzen bereit. Besonders im Fokus stehen die US-Tech-Giganten wie NVIDIA, Microsoft, PayPal, Facebook-Mutter Meta Platforms, Amazon, Google-Konzern Alphabet, Tesla und Co. Ein Überblick.

Die US-Schwergewichte unter den Technologie-Firmen werden am Markt besonders unter die Lupe genommen. Die jüngsten Bilanzen und Termine im Überblick:

Bereits erfolgte Bilanzen

16. Juli 2025: NEL ASA weitet Verlust aus. Zur Nachricht

17. Juli 2025: Netflix macht mehr Gewinn als erwartet. Zur Nachricht

22. Juli 2025: SAP bestätigt Jahresausblick. Zur Nachricht

23. Juli 2025: IBM enttäuscht mit Software-Wachstum. Zur Nachricht

23. Juli 2025: Tesla verfehlt Gewinnerwartungen. Zur Nachricht

23. Juli 2025: Alphabet schafft Gewinnsprung. Zur Nachricht

24. Juli 2025: Honeywell macht mehr Umsatz. Zur Nachricht

24. Juli 2025: Intel meldet Umsatz- und Gewinnrückgang. Zur Nachricht

29. Juli 2025: PayPal verbessert Umsatz und Gewinn. Zur Nachricht

30. Juli 2025: QUALCOMM-Zahlen besser als erwartet. Zur Nachricht

30. Juli 2025: eBay steigert Gewinn deutlich. Zur Nachricht

30. Juli 2025: Meta Platforms toppt Erwartungen. Zur Nachricht

30. Juli 2025: Microsoft mit mehr Gewinn und Umsatz. Zur Nachricht

30. Juli 2025: Robinhood meldet Gewinn- und Umsatzplus. Zur Nachricht

30. Juli 2025: Arm Holdings-Umsatz hinter Erwartungen. Zur Nachricht

31. Juli 2025: Apple-Bilanz lässt Anleger jubeln. Zur Nachricht

31. Juli 2025: Strategy (ex MicroStrategy) schreibt schwarze Zahlen. Zur Nachricht

31. Juli 2025: Reddit mit starkem Ergebnis. Zur Nachricht

31. Juli 2025: Coinbase-Gewinn unter Erwartungen. Zur Nachricht

31. Juli 2025: Amazon enttäuscht mit Ausblick. Zur Nachricht

04. August 2025: ON Semiconductor verdient weniger. Zur Nachricht

04. August 2025: Palantir übertrifft Erwartungen. Zur Nachricht

05. August 2025: Lucid-Aktie nach verfehlten Erwartungen abgestraft. Zur Nachricht

05. August 2025: Opendoor macht weniger Verlust. Zur Nachricht

05. August 2025: Rivian enttäuscht trotz höherem Umsatz. Zur Nachricht

05. August 2025: AMD meldet starke Umsatzzahlen. Zur Nachricht

05. August 2025: Snap rutscht tiefer in die roten Zahlen. Zur Nachricht

05. August 2025: Super Micro Computer mit enttäuschenden Ergebnissen. Zur Nachricht

06. August 2025: Disney meldet Umsatz- und Gewinnanstieg. Zur Nachricht

06. August 2025: Uber mit überzeugenden Zahlen. Zur Nachricht

06. August 2025: Airbnb macht höheren Gewinn. Zur Nachricht

06. August 2025: IonQ bleibt in den roten Zahlen. Zur Nachricht

07. August 2025: D-Wave Quantum weitet Verluste aus. Zur Nachricht

07. August 2025: Peloton kann Erwartungen schlagen. Zur Nachricht

07. August 2025: Pinterest enttäuscht beim Gewinn. Zur Nachricht

07. August 2025: SoundHound AI mit Umsatzsprung. Zur Nachricht

Anstehende Bilanzen

11. August 2025: Ballard Power

11. August 2025: BigBear.ai

11. August 2025: AMC Entertainment

11. August 2025: Plug Power

18. August 2025: Palo Alto

19. August 2025: Xpeng

19. August 2025: Xiaomi

21. August 2025: Clara Technologies

21. August 2025: Zoom

27. August 2025: NVIDIA

27. August 2025: CrowdStrike

27. August 2025: BYD

27. August 2025: Snowflake

03. September 2025: Salesforce

04. September 2025: Broadcom


Redaktion finanzen.net


DatumMeistgelesen
Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
14:01NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
15.07.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.07.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14:01NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
15.07.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.07.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
11.06.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

