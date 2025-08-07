Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Die jüngste Saison hält für Börsianer mit Spannung erwartete Bilanzen bereit. Besonders im Fokus stehen die US-Tech-Giganten wie NVIDIA, Microsoft, PayPal, Facebook-Mutter Meta Platforms, Amazon, Google-Konzern Alphabet, Tesla und Co. Ein Überblick.
Die US-Schwergewichte unter den Technologie-Firmen werden am Markt besonders unter die Lupe genommen. Die jüngsten Bilanzen und Termine im Überblick:
Bereits erfolgte Bilanzen
16. Juli 2025: NEL ASA weitet Verlust aus. Zur Nachricht
17. Juli 2025: Netflix macht mehr Gewinn als erwartet. Zur Nachricht
22. Juli 2025: SAP bestätigt Jahresausblick. Zur Nachricht
23. Juli 2025: IBM enttäuscht mit Software-Wachstum. Zur Nachricht
23. Juli 2025: Tesla verfehlt Gewinnerwartungen. Zur Nachricht
23. Juli 2025: Alphabet schafft Gewinnsprung. Zur Nachricht
24. Juli 2025: Honeywell macht mehr Umsatz. Zur Nachricht
24. Juli 2025: Intel meldet Umsatz- und Gewinnrückgang. Zur Nachricht
29. Juli 2025: PayPal verbessert Umsatz und Gewinn. Zur Nachricht
30. Juli 2025: QUALCOMM-Zahlen besser als erwartet. Zur Nachricht
30. Juli 2025: eBay steigert Gewinn deutlich. Zur Nachricht
30. Juli 2025: Meta Platforms toppt Erwartungen. Zur Nachricht
30. Juli 2025: Microsoft mit mehr Gewinn und Umsatz. Zur Nachricht
30. Juli 2025: Robinhood meldet Gewinn- und Umsatzplus. Zur Nachricht
30. Juli 2025: Arm Holdings-Umsatz hinter Erwartungen. Zur Nachricht
31. Juli 2025: Apple-Bilanz lässt Anleger jubeln. Zur Nachricht
31. Juli 2025: Strategy (ex MicroStrategy) schreibt schwarze Zahlen. Zur Nachricht
31. Juli 2025: Reddit mit starkem Ergebnis. Zur Nachricht
31. Juli 2025: Coinbase-Gewinn unter Erwartungen. Zur Nachricht
31. Juli 2025: Amazon enttäuscht mit Ausblick. Zur Nachricht
04. August 2025: ON Semiconductor verdient weniger. Zur Nachricht
04. August 2025: Palantir übertrifft Erwartungen. Zur Nachricht
05. August 2025: Lucid-Aktie nach verfehlten Erwartungen abgestraft. Zur Nachricht
05. August 2025: Opendoor macht weniger Verlust. Zur Nachricht
05. August 2025: Rivian enttäuscht trotz höherem Umsatz. Zur Nachricht
05. August 2025: AMD meldet starke Umsatzzahlen. Zur Nachricht
05. August 2025: Snap rutscht tiefer in die roten Zahlen. Zur Nachricht
05. August 2025: Super Micro Computer mit enttäuschenden Ergebnissen. Zur Nachricht
06. August 2025: Disney meldet Umsatz- und Gewinnanstieg. Zur Nachricht
06. August 2025: Uber mit überzeugenden Zahlen. Zur Nachricht
06. August 2025: Airbnb macht höheren Gewinn. Zur Nachricht
06. August 2025: IonQ bleibt in den roten Zahlen. Zur Nachricht
07. August 2025: D-Wave Quantum weitet Verluste aus. Zur Nachricht
07. August 2025: Peloton kann Erwartungen schlagen. Zur Nachricht
07. August 2025: Pinterest enttäuscht beim Gewinn. Zur Nachricht
07. August 2025: SoundHound AI mit Umsatzsprung. Zur Nachricht
Anstehende Bilanzen
11. August 2025: Ballard Power
11. August 2025: BigBear.ai
11. August 2025: AMC Entertainment
11. August 2025: Plug Power
18. August 2025: Palo Alto
19. August 2025: Xpeng
19. August 2025: Xiaomi
21. August 2025: Clara Technologies
21. August 2025: Zoom
27. August 2025: NVIDIA
27. August 2025: CrowdStrike
27. August 2025: BYD
27. August 2025: Snowflake
03. September 2025: Salesforce
04. September 2025: Broadcom
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:01
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|15.07.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09.07.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
