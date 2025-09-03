DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,39 -2,3%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin94.789 -1,1%Euro1,1650 -0,1%Öl66,86 -0,8%Gold3.546 -0,4%
Bilanz veröffentlicht

Umsatz und Gewinn gestiegen: Broadcom-Aktie nach starken Zahlen unentschlossen

04.09.25 22:29 Uhr
NASDAQ-Aktie Broadcom ohne Kurssprung: Broadcom kann Erwartungen schlagen | finanzen.net

Der Tech-Konzern Broadcom hat am Donnerstag nach Ende des Börsenhandels in den USA seine Bücher geöffnet und die Zahlen für das dritte Quartal offengelegt.

Broadcom erwirtschaftete im Berichtszeitraum ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,69 US-Dollar. Das war deutlich besser als im Vorjahreszeitraum, als ein EPS von 1,24 US-Dollar in den Büchern verzeichnet worden war. Analysten hatten im Vorfeld erwartet, dass der Gewinn im Berichtszeitraum auf 1,66 US-Dollar je Aktie klettern würde.

Der Quartalsumsatz von Broadcom belief sich daneben im zweiten Jahresviertel auf 15,95 Milliarden US-Dollar, nach 13,07 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. In ihren Prognosen waren die Analysten indes von einem Quartalsumsatz in Höhe von 15,83 Milliarden US-Dollar ausgegangen.

Im nachbörslichen NASDAQ-Handel verlor die Broadcom-Aktie zunächst deutlicher, pendelt im Verlauf aber um die Nulllinie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

