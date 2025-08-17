Broadcom-Aktie verliert trotz Rückendeckung durch Analystenempfehlung an Boden
Broadcom zählt klar zu den Profiteuren des KI-Hypes. Sowohl ein Motley Fool-Analyst als auch Hedgefonds-Manager David Tepper sind zuversichtlich hinsichtlich der Zukunft des Tech-Konzerns.
Broadcom konnte im zweiten Quartal (das am 4. Mai endete) ein Umsatzplus von 20 Prozent auf 15 Milliarden US-Dollar erzielen, was von der Unternehmensleitung mit der starken Nachfrage nach KI begründet wurde. Dieser Wachstumstrend dürfte sich fortsetzen, so stellte das Unternehmen für das dritte Quartal einen Umsatz von 15,8 Milliarden US-Dollar in Aussicht, was einem Wachstum von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.
Analyst hebt den Daumen für Broadcom-Aktie
Auch Danny Vena, ein Technologieanalyst bei "The Motley Fool", sieht die Aussichten für Broadcom rosig. Am Wochenende empfahl er die Aktie zum Kauf. Laut Vena sieht die Zukunft des Tech-Giganten für Anleger, die von den langfristigen AI-Trendwinden profitieren möchten, vielversprechend aus.
Für langfristige Anleger sei es dabei seiner Meinung nach besser, die Aktie zu kaufen und die täglichen Machenschaften des Aktienmarktes zu ignorieren. Schließlich gebe es keine Möglichkeit, mit Sicherheit zu wissen, ob Broadcom die eher willkürlichen Umsatz- und Gewinnziele der Wall Street erreichen wird oder wie die Anleger an einem bestimmten Tag reagieren werden.
Breite Produktpalette
Positiv stimmt Vena, wie breit Broadcom aufgestellt ist - nicht nur im KI-Geschäft. Das Unternehmen biete eine breite Palette von Software-, Halbleiter- und Sicherheitsprodukten für die Breitband-, Mobilfunk-, Kabel- und Rechenzentrumsbranche. Die Produkte des Unternehmens seien so weitreichend, dass Broadcom behauptete, dass "99 Prozent des gesamten Internetverkehrs [...] auf irgendeine Art von Broadcom-Technologie abgewickelt" werden.
David Tepper setzt auf Broadcom
Hedgefonds-Manager David Tepper scheint diese Ansicht zu teilen. Der von ihm geführte Hedgefonds Appaloosa hat im ersten Quartal 130.000 Aktien von Broadcom gekauft.
Schon in diesem Zusammenhang hatte The Motley Fool berichtet, dass Broadcom mehr als nur ein KI-gesteuertes Unternehmen sei. So sei KI aktuell zwar der bedeutendste Wachstumsmotor von Broadcom und das Unternehmen mache sich unter anderem dank seiner maßgeschneiderten KI-Chips einen Namen, doch Broadcom verfüge daneben über zahlreiche andere Kanäle, die Umsatz und einen positiven operativen Cashflow generieren.
Weitere Analysten optimistisch
Laut boerse-express sehen auch weitere Analysten großes Potential. So habe die Investmentbank UBS jüngst ihr Kursziel für das Papier angehoben und Wall Street Zen habe ihr Rating für Broadcom sogar von "Hold" auf nun "Buy" hochgestuft.
So reagiert die Broadcom-Aktie
Anleger lassen sich hiervon jedoch nicht mehr begeistern, was womöglich auch daran liegen könnte, dass die Broadcom-Aktie seit Jahresbeginn schon um fast ein Drittel an Wert zugelegt hat. Am Montag geht es vorbörslich für den an der NASDAQ gelisteten Titel zeitweise um 0,50 Prozent auf 304,80 Dollar abwärts.
