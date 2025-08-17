DAX24.262 -0,4%ESt505.413 -0,7%Top 10 Crypto15,98 -0,1%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.671 -1,7%Euro1,1687 -0,2%Öl66,19 +0,1%Gold3.348 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y UnitedHealth 869561 BASF BASF11 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas tiefer -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Palantir, Lilium, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Vestas, SMA Solar und Nordex im Fokus
Top News
Nach Ukraine-Gipfel und vor Trump-Selenskyj-Treffen: DAX tendiert niedriger Nach Ukraine-Gipfel und vor Trump-Selenskyj-Treffen: DAX tendiert niedriger
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kauf

Broadcom-Aktie verliert trotz Rückendeckung durch Analystenempfehlung an Boden

18.08.25 12:35 Uhr
Broadcom-Aktie verliert trotz Analystenlob | finanzen.net

Broadcom zählt klar zu den Profiteuren des KI-Hypes. Sowohl ein Motley Fool-Analyst als auch Hedgefonds-Manager David Tepper sind zuversichtlich hinsichtlich der Zukunft des Tech-Konzerns.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
261,45 EUR 1,95 EUR 0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
32,03 CHF -0,21 CHF -0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Analysten optimistisch für Broadcom
• Mehr als nur ein KI-Unternehmen
• Hedgefonds-Manager David Tepper schlägt zu

Wer­bung

Broadcom konnte im zweiten Quartal (das am 4. Mai endete) ein Umsatzplus von 20 Prozent auf 15 Milliarden US-Dollar erzielen, was von der Unternehmensleitung mit der starken Nachfrage nach KI begründet wurde. Dieser Wachstumstrend dürfte sich fortsetzen, so stellte das Unternehmen für das dritte Quartal einen Umsatz von 15,8 Milliarden US-Dollar in Aussicht, was einem Wachstum von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.

Analyst hebt den Daumen für Broadcom-Aktie

Auch Danny Vena, ein Technologieanalyst bei "The Motley Fool", sieht die Aussichten für Broadcom rosig. Am Wochenende empfahl er die Aktie zum Kauf. Laut Vena sieht die Zukunft des Tech-Giganten für Anleger, die von den langfristigen AI-Trendwinden profitieren möchten, vielversprechend aus.

Für langfristige Anleger sei es dabei seiner Meinung nach besser, die Aktie zu kaufen und die täglichen Machenschaften des Aktienmarktes zu ignorieren. Schließlich gebe es keine Möglichkeit, mit Sicherheit zu wissen, ob Broadcom die eher willkürlichen Umsatz- und Gewinnziele der Wall Street erreichen wird oder wie die Anleger an einem bestimmten Tag reagieren werden.

Wer­bung

Breite Produktpalette

Positiv stimmt Vena, wie breit Broadcom aufgestellt ist - nicht nur im KI-Geschäft. Das Unternehmen biete eine breite Palette von Software-, Halbleiter- und Sicherheitsprodukten für die Breitband-, Mobilfunk-, Kabel- und Rechenzentrumsbranche. Die Produkte des Unternehmens seien so weitreichend, dass Broadcom behauptete, dass "99 Prozent des gesamten Internetverkehrs [...] auf irgendeine Art von Broadcom-Technologie abgewickelt" werden.

David Tepper setzt auf Broadcom

Hedgefonds-Manager David Tepper scheint diese Ansicht zu teilen. Der von ihm geführte Hedgefonds Appaloosa hat im ersten Quartal 130.000 Aktien von Broadcom gekauft.

Schon in diesem Zusammenhang hatte The Motley Fool berichtet, dass Broadcom mehr als nur ein KI-gesteuertes Unternehmen sei. So sei KI aktuell zwar der bedeutendste Wachstumsmotor von Broadcom und das Unternehmen mache sich unter anderem dank seiner maßgeschneiderten KI-Chips einen Namen, doch Broadcom verfüge daneben über zahlreiche andere Kanäle, die Umsatz und einen positiven operativen Cashflow generieren.

Wer­bung

Weitere Analysten optimistisch

Laut boerse-express sehen auch weitere Analysten großes Potential. So habe die Investmentbank UBS jüngst ihr Kursziel für das Papier angehoben und Wall Street Zen habe ihr Rating für Broadcom sogar von "Hold" auf nun "Buy" hochgestuft.

So reagiert die Broadcom-Aktie

Anleger lassen sich hiervon jedoch nicht mehr begeistern, was womöglich auch daran liegen könnte, dass die Broadcom-Aktie seit Jahresbeginn schon um fast ein Drittel an Wert zugelegt hat. Am Montag geht es vorbörslich für den an der NASDAQ gelisteten Titel zeitweise um 0,50 Prozent auf 304,80 Dollar abwärts.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Broadcom und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Broadcom

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Broadcom

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Broadcom

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Broadcom

DatumRatingAnalyst
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
14.06.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
14.06.2019Broadcom Mkt PerformCharter Equity
DatumRatingAnalyst
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
14.06.2019Broadcom BuyCraig Hallum
15.03.2019Broadcom Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
14.06.2019Broadcom Mkt PerformCharter Equity
22.02.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
07.09.2018Broadcom NeutralB. Riley FBR
12.07.2018Broadcom NeutralB. Riley FBR, Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Broadcom nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen