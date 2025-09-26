Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Analysten und Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
Platz 15: Ahold Delhaize
Die US-Bank JPMorgan hat den Papieren des Handelskonzerns Ahold Delhaize den Stempel "Negative Catalyst Watch" aufgedrückt. Zur Analyse
Platz 14: Stellantis
Die DZ Bank hat die Einstufung für Stellantis auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 6,75 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 13: Roche
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Platz 12: Porsche AG
Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien der Porsche AG von 37 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Zur Analyse
Platz 11: Continental
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Platz 10: DHL Group
Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für die Aktien der DHL Group von 41 auf 35 Euro gesenkt und die Papiere von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft. Zur Analyse
Platz 9: Tesla
Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla auf "Sell" mit einem Kursziel von 215 US-Dollar belassen.Zur Analyse
Platz 8: LANXESS
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LANXESS auf "Underperform" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 7: L´Oréal
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oréal mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Platz 6: Beiersdorf
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 98 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Platz 5: Nemetschek
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Platz 4: ABB
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 47 Franken auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Platz 3: Lufthansa
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Platz 2: DocMorris
Die Schweizer Großbank UBS hat DocMorris nach Gesprächen im Rahmen der hauseigenen Konferenz "Best of Switzerland" auf "Sell" mit einem Kursziel von 5,90 Franken belassen. Zur Analyse
Platz 1: H&M
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 120 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
