Nach US-Inflationsdaten: DAX in Grün -- Wall Street fester erwartet -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Droneshield, Oracle im Fokus
Boeing-Aktie zieht an: FAA wll offenbart Beschränkungen für Boeing 737 Max lockern
Henkel vz-Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an Henkel vz-Aktie
DocMorris Aktie

6,16 EUR -0,11 EUR -1,76 %
STU
5,81 CHF -0,08 CHF -1,28 %
SWX
Marktkap. 307 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A0Q6J0

ISIN CH0042615283

UBS AG

DocMorris Sell

08:01 Uhr
DocMorris Sell
DocMorris AG (ex Zur Rose)
6,16 EUR -0,11 EUR -1,76%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat DocMorris nach Gesprächen im Rahmen der hauseigenen Konferenz "Best of Switzerland" auf "Sell" mit einem Kursziel von 5,90 Franken belassen. Die Online-Apotheke dürfte seit Anfang September Teile ihres Marketingbudgets in Rabattaktionen umgeschichtet haben, schrieb Sebastian Vogel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den Erfolg dieser Maßnahme werde man aber wohl erst ab Ende Oktober abschätzen können./rob/gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 19:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DocMorris Sell

Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
5,90 CHF
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
5,88 CHF		 Abst. Kursziel*:
0,34%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
5,81 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
1,64%
Analyst Name:
Sebastian Vogel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,97 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

