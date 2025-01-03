ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 111,54 Mrd. EURKGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Sell
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 47 Franken auf "Sell" belassen. Analyst Gael de-Bray rechnet laut seinem Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht des Automatisierungskonzerns mit einem nahezu ausgeglichenen Verhältnis zwischen Aufträgen und verbuchten Umsätzen. Das organische Umsatzwachstum dürfte bei 6 Prozent liegen und die operative Marge bei stabilen 19 Prozent - und damit etwas unter dem Marktkonsens./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ABB
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
47,00 CHF
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
56,50 CHF
|Abst. Kursziel*:
-16,81%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
56,20 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-16,37%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,88 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|10:36
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|12.09.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|09.09.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.08.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|12.09.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|09.09.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.08.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB (Asea Brown Boveri) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.24
|ABB (Asea Brown Boveri) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:36
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|12.09.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|21.07.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|18.07.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|18.07.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|09.09.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.08.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG