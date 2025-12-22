DAX24.293 ±0,0%Est505.754 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,92 +3,0%Nas23.308 +1,3%Bitcoin76.440 +1,0%Euro1,1730 +0,1%Öl61,62 +1,8%Gold4.411 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 BASF BASF11 Amazon 906866 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Tesla-CEO Musk sichert sich Milliarden-Aktienpaket -- BYD, Nike, Siemens Energy, TUI, Quantum eMotion, Lufthansa, Novo Nordisk, DroneShield, Bayer, Rüstungsaktien, Gold im Fokus
Top News
Saxo Banks Outrageous Predictions 2026: Chinas Gold-Yuan treibt den Goldpreis bis auf 6.000 US-Dollar Saxo Banks Outrageous Predictions 2026: Chinas Gold-Yuan treibt den Goldpreis bis auf 6.000 US-Dollar
Wenig Bewegung zum Start in die Woche - DAX mit vorweihnachtlicher Zurückhaltung Wenig Bewegung zum Start in die Woche - DAX mit vorweihnachtlicher Zurückhaltung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
US-Aktien als Basis für langfristiges Wachstum? Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu den größten Unternehmen der Welt.
SMI-Performance

Handel in Zürich: SMI am Montagmittag mit Abgaben

22.12.25 12:25 Uhr
Handel in Zürich: SMI am Montagmittag mit Abgaben | finanzen.net

So bewegt sich der SMI am ersten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
58,66 CHF 0,04 CHF 0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Geberit AG (N)
618,80 CHF 0,00 CHF 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kühne + Nagel International AG (KN)
171,70 CHF -1,75 CHF -1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Logitech S.A.
83,14 CHF 0,14 CHF 0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
77,80 CHF -0,99 CHF -1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
108,50 CHF -0,02 CHF -0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
322,40 CHF -3,10 CHF -0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sika AG
161,05 CHF -1,45 CHF -0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
131,60 CHF 0,75 CHF 0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swisscom AG
562,50 CHF -7,00 CHF -1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
36,69 CHF -0,12 CHF -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SMI
13.108,6 PKT -63,3 PKT -0,48%
Charts|News|Analysen

Am Montag bewegt sich der SMI um 12:07 Uhr via SIX 0,50 Prozent schwächer bei 13.105,67 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,521 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,290 Prozent auf 13.133,63 Punkte an der Kurstafel, nach 13.171,85 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 13.097,51 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13.164,08 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12.632,67 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 22.09.2025, den Stand von 12.126,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, den Stand von 11.384,92 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 12,75 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 13.199,05 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 10.699,66 Zähler.

Heutige Tops und Flops im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Swiss Re (+ 0,61 Prozent auf 131,65 CHF), Logitech (+ 0,22 Prozent auf 83,18 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,03 Prozent auf 58,64 CHF), Novartis (-0,02 Prozent auf 108,50 CHF) und Geberit (-0,03 Prozent auf 618,60 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Nestlé (-1,24 Prozent auf 77,81 CHF), Swisscom (-1,05 Prozent auf 563,50 CHF), Kühne + Nagel International (-1,01 Prozent auf 171,70 CHF), Roche (-0,98 Prozent auf 322,30 CHF) und Sika (-0,92 Prozent auf 161,00 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 903.228 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 278,173 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Mit 4,94 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf ABB (Asea Brown Boveri)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ABB (Asea Brown Boveri)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
18.12.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
17.12.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
15.12.2025Nestlé NeutralUBS AG
10.12.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
09.12.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
18.12.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
17.12.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
15.12.2025Nestlé NeutralUBS AG
10.12.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
09.12.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen