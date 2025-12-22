Handel in Zürich: SMI am Montagmittag mit Abgaben

SMI-Performance

So bewegt sich der SMI am ersten Tag der Woche.

Am Montag bewegt sich der SMI um 12:07 Uhr via SIX 0,50 Prozent schwächer bei 13.105,67 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,521 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,290 Prozent auf 13.133,63 Punkte an der Kurstafel, nach 13.171,85 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 13.097,51 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13.164,08 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12.632,67 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 22.09.2025, den Stand von 12.126,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, den Stand von 11.384,92 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 12,75 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 13.199,05 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 10.699,66 Zähler.

Heutige Tops und Flops im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Swiss Re (+ 0,61 Prozent auf 131,65 CHF), Logitech (+ 0,22 Prozent auf 83,18 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,03 Prozent auf 58,64 CHF), Novartis (-0,02 Prozent auf 108,50 CHF) und Geberit (-0,03 Prozent auf 618,60 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Nestlé (-1,24 Prozent auf 77,81 CHF), Swisscom (-1,05 Prozent auf 563,50 CHF), Kühne + Nagel International (-1,01 Prozent auf 171,70 CHF), Roche (-0,98 Prozent auf 322,30 CHF) und Sika (-0,92 Prozent auf 161,00 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 903.228 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 278,173 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Mit 4,94 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

