SLI-Performance im Fokus

SLI-Handel aktuell: SLI präsentiert sich am Montagmittag schwächer

22.12.25 12:25 Uhr
SLI-Handel aktuell: SLI präsentiert sich am Montagmittag schwächer | finanzen.net

Der SLI zeigt sich aktuell in Rot.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ams-OSRAM AG
8,05 EUR 0,04 EUR 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kühne + Nagel International AG (KN)
171,70 CHF -1,75 CHF -1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Logitech S.A.
83,14 CHF 0,14 CHF 0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
77,80 CHF -0,99 CHF -1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
322,40 CHF -3,10 CHF -0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SGS SA
90,28 CHF 0,04 CHF 0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Straumann Holding AG
92,84 CHF -1,44 CHF -1,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
131,60 CHF 0,75 CHF 0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swisscom AG
562,50 CHF -7,00 CHF -1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Temenos AG
78,10 CHF -0,40 CHF -0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
36,69 CHF -0,12 CHF -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
VAT
381,70 CHF 0,80 CHF 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SLI
2.122,3 PKT -8,8 PKT -0,41%
Charts|News|Analysen

Am Montag fällt der SLI um 12:08 Uhr via SIX um 0,44 Prozent auf 2.121,68 Punkte zurück. Zuvor ging der SLI 0,218 Prozent leichter bei 2.126,37 Punkten in den Montagshandel, nach 2.131,01 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2.120,73 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2.132,20 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Stand von 2.033,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, lag der SLI bei 1.992,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1.884,17 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 10,41 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2.146,62 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1.721,32 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Swiss Re (+ 0,61 Prozent auf 131,65 CHF), ams-OSRAM (+ 0,47 Prozent auf 7,53 CHF), Logitech (+ 0,22 Prozent auf 83,18 CHF), VAT (+ 0,18 Prozent auf 381,60 CHF) und SGS SA (+ 0,04 Prozent auf 90,28 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Straumann (-1,53 Prozent auf 92,84 CHF), Nestlé (-1,24 Prozent auf 77,81 CHF), Swisscom (-1,05 Prozent auf 563,50 CHF), Kühne + Nagel International (-1,01 Prozent auf 171,70 CHF) und Roche (-0,98 Prozent auf 322,30 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 903.228 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 278,173 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,94 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

DatumRatingAnalyst
18.12.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
17.12.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
15.12.2025Nestlé NeutralUBS AG
10.12.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
09.12.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
18.12.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
17.12.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
15.12.2025Nestlé NeutralUBS AG
10.12.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
09.12.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

