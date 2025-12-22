VW beendet Agenturmodell in Europa und kehrt zum Händlervertrieb zurück

DOW JONES--Volkswagen beendet den Direktvertrieb über das sogenannte Agenturmodell für Privatkunden in Europa. "Wir setzen auf die unternehmerische Stärke unserer Händler - sie ist durch kein Modell zu ersetzen. Deshalb haben wir uns als Marke Volkswagen entschieden, das Agenturmodell für den Verkauf von Elektroautos in Europa zu beenden", sagte Martin Sander, Vertriebsvorstand der Marke Volkswagen, dem Handelsblatt.

Wer­bung Wer­bung

In Deutschland hatte sich der Hersteller vergangenes Jahr bereits von dem Vertriebskonzept verabschiedet. Für Flottenkunden bleibe das Agenturmodell erhalten. Es habe sich in diesem Geschäft "seit Jahren bewährt", ergänzte Sander.

VW hatte im Jahr 2020 den Agenturvertrieb für Elektroautos eingeführt. Dabei hat VW die Preisgestaltung für seine Stromer selbst übernommen, genauso auch das finanzielle Risiko. Händler fungierten somit als Vermittlern. "Das Nebeneinander von Verbrennern im Handelsmodell und Elektrofahrzeugen in der Agentur hat für alle Beteiligten unnötige Komplexität geschaffen", so Sander.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2025 08:11 ET (13:11 GMT)