DAX24.293 ±0,0%Est505.754 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,92 +3,0%Nas23.308 +1,3%Bitcoin76.440 +1,0%Euro1,1730 +0,1%Öl61,62 +1,8%Gold4.411 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 BASF BASF11 Amazon 906866 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Tesla-CEO Musk sichert sich Milliarden-Aktienpaket -- BYD, Nike, Siemens Energy, TUI, Quantum eMotion, Lufthansa, Novo Nordisk, DroneShield, Bayer, Rüstungsaktien, Gold im Fokus
Top News
Saxo Banks Outrageous Predictions 2026: Chinas Gold-Yuan treibt den Goldpreis bis auf 6.000 US-Dollar Saxo Banks Outrageous Predictions 2026: Chinas Gold-Yuan treibt den Goldpreis bis auf 6.000 US-Dollar
Wenig Bewegung zum Start in die Woche - DAX mit vorweihnachtlicher Zurückhaltung Wenig Bewegung zum Start in die Woche - DAX mit vorweihnachtlicher Zurückhaltung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
US-Aktien als Basis für langfristiges Wachstum? Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu den größten Unternehmen der Welt.
Kursentwicklung

Schwacher Handel: LUS-DAX am Mittag im Minus

22.12.25 12:25 Uhr
Schwacher Handel: LUS-DAX am Mittag im Minus | finanzen.net

Kaum bewegt zeigt sich der LUS-DAX am ersten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
166,45 EUR 0,75 EUR 0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Beiersdorf AG
92,42 EUR -1,48 EUR -1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Brenntag SE
49,66 EUR 0,20 EUR 0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
E.ON SE
15,71 EUR -0,16 EUR -1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hannover Rück
263,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
36,54 EUR 0,81 EUR 2,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
558,00 EUR 2,40 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
39,67 EUR -0,72 EUR -1,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
210,15 EUR 1,25 EUR 0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
237,35 EUR 1,15 EUR 0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Symrise AG
67,92 EUR -0,22 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vonovia SE
23,80 EUR -0,24 EUR -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
L&S DAX Indikation
24.289,0 PKT -15,0 PKT -0,06%
Charts|News|Analysen

Am Montag verbucht der LUS-DAX um 12:22 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,05 Prozent auf 24.291,50 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24.249,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24.355,00 Einheiten.

LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Stand von 23.232,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.09.2025, wurde der LUS-DAX mit 23.583,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, lag der LUS-DAX bei 19.866,00 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 21,68 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 24.773,50 Punkten. 18.821,00 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 1,84 Prozent auf 36,47 EUR), adidas (+ 0,73 Prozent auf 166,30 EUR), Siemens (+ 0,55 Prozent auf 237,30 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,43 Prozent auf 558,20 EUR) und Hannover Rück (+ 0,38 Prozent auf 264,20 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Beiersdorf (-1,45 Prozent auf 92,42 EUR), EON SE (-1,25 Prozent auf 15,75 EUR), Brenntag SE (-1,23 Prozent auf 49,10 EUR), Symrise (-1,19 Prozent auf 67,90 EUR) und Porsche Automobil (-0,85 Prozent auf 39,66 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Vonovia SE-Aktie aufweisen. 960.450 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237,737 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 6,15 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
01.12.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.11.2025Infineon BuyUBS AG
27.11.2025Infineon BuyJefferies & Company Inc.
18.11.2025Infineon OutperformBernstein Research
18.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.11.2025Infineon BuyUBS AG
27.11.2025Infineon BuyJefferies & Company Inc.
18.11.2025Infineon OutperformBernstein Research
14.11.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2025Infineon BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
01.12.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen