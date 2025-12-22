Schwacher Handel: LUS-DAX am Mittag im Minus

Kursentwicklung

Kaum bewegt zeigt sich der LUS-DAX am ersten Tag der Woche.

Am Montag verbucht der LUS-DAX um 12:22 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,05 Prozent auf 24.291,50 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24.249,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24.355,00 Einheiten.

LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Stand von 23.232,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.09.2025, wurde der LUS-DAX mit 23.583,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, lag der LUS-DAX bei 19.866,00 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 21,68 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 24.773,50 Punkten. 18.821,00 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 1,84 Prozent auf 36,47 EUR), adidas (+ 0,73 Prozent auf 166,30 EUR), Siemens (+ 0,55 Prozent auf 237,30 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,43 Prozent auf 558,20 EUR) und Hannover Rück (+ 0,38 Prozent auf 264,20 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Beiersdorf (-1,45 Prozent auf 92,42 EUR), EON SE (-1,25 Prozent auf 15,75 EUR), Brenntag SE (-1,23 Prozent auf 49,10 EUR), Symrise (-1,19 Prozent auf 67,90 EUR) und Porsche Automobil (-0,85 Prozent auf 39,66 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Vonovia SE-Aktie aufweisen. 960.450 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237,737 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 6,15 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

