Schwacher Handel: DAX fällt zurück

Index-Performance im Fokus

Der Handel in Frankfurt verläuft am ersten Tag der Woche in ruhigen Bahnen.

Am Montag bewegt sich der DAX um 12:08 Uhr via XETRA 0,05 Prozent leichter bei 24.276,52 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,090 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,014 Prozent auf 24.291,85 Punkte an der Kurstafel, nach 24.288,40 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Montag bei 24.356,11 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24.264,50 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der DAX einen Wert von 23.091,87 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 23.527,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 19.884,75 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 21,23 Prozent. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 24.771,34 Punkten. Bei 18.489,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Infineon (+ 1,84 Prozent auf 36,47 EUR), adidas (+ 0,73 Prozent auf 166,30 EUR), Siemens (+ 0,55) Prozent auf 237,30 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,43 Prozent auf 558,20 EUR) und Hannover Rück (+ 0,38 Prozent auf 264,20 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Beiersdorf (-1,45 Prozent auf 92,42 EUR), EON SE (-1,25 Prozent auf 15,75 EUR), Brenntag SE (-1,23 Prozent auf 49,10 EUR), Symrise (-1,19 Prozent auf 67,90 EUR) und Porsche Automobil (-0,85 Prozent auf 39,66 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Vonovia SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 960.450 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 237,737 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,15 erwartet. Mit 5,23 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vonovia SE-Aktie an.

Redaktion finanzen.net