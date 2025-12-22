Montagshandel in Zürich: SLI beginnt die Sitzung mit Verlusten

Marktbericht

Der SLI setzt am Montag nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Montag geht es im SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0,12 Prozent auf 2.128,54 Punkte nach unten. Zuvor ging der SLI 0,218 Prozent leichter bei 2.126,37 Punkten in den Montagshandel, nach 2.131,01 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2.126,14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2.128,91 Punkten erreichte.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der SLI 2.033,31 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 22.09.2025, wurde der SLI mit 1.992,14 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1.884,17 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 10,77 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.146,62 Punkten. Bei 1.721,32 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell ams-OSRAM (+ 1,13 Prozent auf 7,58 CHF), VAT (+ 1,02 Prozent auf 384,80 CHF), Sika (+ 0,46 Prozent auf 163,25 CHF), Adecco SA (+ 0,45 Prozent auf 22,54 CHF) und Geberit (+ 0,42 Prozent auf 621,40 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Roche (-0,89 Prozent auf 322,60 CHF), Lindt (-0,77 Prozent auf 11.660,00 CHF), Straumann (-0,72 Prozent auf 93,60 CHF), Nestlé (-0,44 Prozent auf 78,44 CHF) und Swisscom (-0,44 Prozent auf 567,00 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 175.344 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 278,173 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,94 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net