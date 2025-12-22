DAX24.344 +0,2%Est505.768 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,91 +2,9%Nas23.308 +1,3%Bitcoin76.431 +1,0%Euro1,1729 +0,1%Öl61,03 +0,8%Gold4.411 +1,7%
SMI-Kursverlauf

Minuszeichen in Zürich: SMI zum Start des Montagshandels mit Abgaben

22.12.25 09:27 Uhr

22.12.25 09:27 Uhr
Der SMI verliert am ersten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
58,80 CHF 0,18 CHF 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Geberit AG (N)
622,40 CHF 3,60 CHF 0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lonza AG (N)
530,80 CHF -2,00 CHF -0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
78,53 CHF -0,26 CHF -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
972,80 CHF 6,20 CHF 0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Richemont
168,75 CHF 0,45 CHF 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sika AG
163,20 CHF 0,70 CHF 0,43%
322,20 CHF -3,30 CHF -1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sika AG
163,20 CHF 0,70 CHF 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Life AG (N)
908,60 CHF -2,20 CHF -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
131,15 CHF 0,30 CHF 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swisscom AG
566,50 CHF -3,00 CHF -0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
36,91 CHF 0,10 CHF 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SMI
13.150,2 PKT -21,6 PKT -0,16%
Charts|News|Analysen

Am Montag notiert der SMI um 09:10 Uhr via SIX 0,24 Prozent schwächer bei 13.140,03 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,521 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,290 Prozent auf 13.133,63 Punkte an der Kurstafel, nach 13.171,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 13.130,83 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 13.144,98 Punkten.

SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12.632,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.09.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12.126,14 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, bei 11.384,92 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 13,04 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13.199,05 Punkten. Bei 10.699,66 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Sika (+ 0,46 Prozent auf 163,25 CHF), Geberit (+ 0,42 Prozent auf 621,40 CHF), Partners Group (+ 0,33 Prozent auf 969,80 CHF), Richemont (+ 0,27 Prozent auf 168,75 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,24 Prozent auf 58,76 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Roche (-0,89 Prozent auf 322,60 CHF), Nestlé (-0,44 Prozent auf 78,44 CHF), Swisscom (-0,44 Prozent auf 567,00 CHF), Lonza (-0,41 Prozent auf 530,60 CHF) und Swiss Life (-0,40 Prozent auf 907,20 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 175.344 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 278,173 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 4,94 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
18.12.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
17.12.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
15.12.2025Nestlé NeutralUBS AG
10.12.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
09.12.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
18.12.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
17.12.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
15.12.2025Nestlé NeutralUBS AG
10.12.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
09.12.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen