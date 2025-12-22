Minuszeichen in Zürich: SMI zum Start des Montagshandels mit Abgaben

SMI-Kursverlauf

Der SMI verliert am ersten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Montag notiert der SMI um 09:10 Uhr via SIX 0,24 Prozent schwächer bei 13.140,03 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,521 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,290 Prozent auf 13.133,63 Punkte an der Kurstafel, nach 13.171,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 13.130,83 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 13.144,98 Punkten.

SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12.632,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.09.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12.126,14 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, bei 11.384,92 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 13,04 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13.199,05 Punkten. Bei 10.699,66 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Sika (+ 0,46 Prozent auf 163,25 CHF), Geberit (+ 0,42 Prozent auf 621,40 CHF), Partners Group (+ 0,33 Prozent auf 969,80 CHF), Richemont (+ 0,27 Prozent auf 168,75 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,24 Prozent auf 58,76 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Roche (-0,89 Prozent auf 322,60 CHF), Nestlé (-0,44 Prozent auf 78,44 CHF), Swisscom (-0,44 Prozent auf 567,00 CHF), Lonza (-0,41 Prozent auf 530,60 CHF) und Swiss Life (-0,40 Prozent auf 907,20 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 175.344 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 278,173 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 4,94 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net