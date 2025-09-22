Tesla Aktie
Marktkap. 1,16 Bio. EURKGV 198,13 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla auf "Sell" mit einem Kursziel von 215 US-Dollar belassen. Er habe seine Absatzprognose für den Elektroautobauer im laufenden Quartal auf 475.000 Einheiten erhöht und liege damit 8 Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Joseph Spak in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 14:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hattanas Kumchai / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Tesla Sell
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 215,00
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
$ 434,21
|Abst. Kursziel*:
-50,48%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
$ 436,39
|Abst. Kursziel aktuell:
-50,73%
|
Analyst Name:
Joseph Spak
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 267,86
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Tesla
|05.09.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.25
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.07.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
