DAX24.490 +0,6%Est505.799 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.486 +0,1%Bitcoin75.645 +2,2%Euro1,1759 -0,1%Öl62,01 +0,4%Gold4.366 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Allianz 840400 BASF BASF11 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet letzten Handelstag 2025 freundlich -- Wall Street sinkt leicht -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Blick: Putin wird Ukraine Terror vor -- TUI, Palantir, Meta im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Blick: Putin informiert Trump über angeblichen Angriff durch Kiew Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Blick: Putin informiert Trump über angeblichen Angriff durch Kiew
Hot Stocks heute: Börsenschluss 2025 - unsere Aktien für 2026: Rheinmetall, Deutsche Bank und Deutz Hot Stocks heute: Börsenschluss 2025 - unsere Aktien für 2026: Rheinmetall, Deutsche Bank und Deutz
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Value-Stars-Kolumne

Portfolio-Update: Gesco - Portfolio wird weiter gestärkt

30.12.25 16:47 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Portfolio-Update: Gesco - Portfolio wird weiter gestärkt | finanzen.net

Gesco, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, wird in 2025 die ursprünglichen Ziele verfehlen. Die Aussichten für 2026 sind aber trotzdem aus mehreren Gründen nicht schlecht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gesco
14,15 EUR -0,15 EUR -1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Value-Stars-Deutschland-Index
256,9 PKT 1,0 PKT 0,39%
Charts|News|Analysen

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

 

Für Gesco war das Jahr 2025 erneut enttäuschend. Da positive konjunkturelle Impulse wieder ausgeblieben sind, musste das Management Mitte November die Prognose senken. Seitdem wird nur noch ein Umsatz von 480 bis 500 Mio. Euro (zuvor: 485 bis 515 Mio. Euro) und ein Nettoergebnis von 9 bis 12 Mio. Euro (zuvor: 13 bis 17 Mio. Euro) erwartet. Die Revision ist allerdings nicht groß ausgefallen, daher hat [...]

Weiterlesen auf value-stars.de

 

 

Nachrichten zu Gesco

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Gesco

DatumRatingAnalyst
08.12.2025Gesco KaufenSMC Research
24.11.2025Gesco KaufenGSC Research GmbH
14.11.2025Gesco KaufenSMC Research
21.08.2025Gesco KaufenGSC Research GmbH
15.08.2025Gesco KaufenSMC Research
DatumRatingAnalyst
08.12.2025Gesco KaufenSMC Research
24.11.2025Gesco KaufenGSC Research GmbH
14.11.2025Gesco KaufenSMC Research
21.08.2025Gesco KaufenGSC Research GmbH
15.08.2025Gesco KaufenSMC Research
DatumRatingAnalyst
09.12.2020Gesco HaltenGSC Research GmbH
09.09.2020Gesco HaltenGSC Research GmbH
01.09.2020Gesco HaltenSMC Research
05.08.2020Gesco HaltenSMC Research
08.06.2020Gesco HaltenGSC Research GmbH
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gesco nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen