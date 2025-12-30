Portfolio-Update: Gesco - Portfolio wird weiter gestärkt

Value-Stars-Kolumne

Gesco, Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index, wird in 2025 die ursprünglichen Ziele verfehlen. Die Aussichten für 2026 sind aber trotzdem aus mehreren Gründen nicht schlecht.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Für Gesco war das Jahr 2025 erneut enttäuschend. Da positive konjunkturelle Impulse wieder ausgeblieben sind, musste das Management Mitte November die Prognose senken. Seitdem wird nur noch ein Umsatz von 480 bis 500 Mio. Euro (zuvor: 485 bis 515 Mio. Euro) und ein Nettoergebnis von 9 bis 12 Mio. Euro (zuvor: 13 bis 17 Mio. Euro) erwartet. Die Revision ist allerdings nicht groß ausgefallen, daher hat [...]

Weiterlesen auf value-stars.de