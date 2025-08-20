DAX 24.249 -0,1%ESt50 5.453 -0,4%Top 10 Crypto 15,83 -2,2%Dow 44.938 +0,0%Nas 21.173 -0,7%Bitcoin 97.352 -0,7%Euro 1,1659 +0,1%Öl 67,36 +0,5%Gold 3.340 -0,2%
Top News
CTS Eventim-Aktie zweistellig tiefer: Gewinneinbruch im zweiten Quartal - Jahresziele bestätigt
S&P Global: Deutsches Wirtschaftswachstum im August leicht beschleunigt
Marktkap. 181,19 Mio. EUR

KGV 31,24 Div. Rendite 0,76%
WKN A1K020

ISIN DE000A1K0201

GSC Research GmbH

Gesco Kaufen

10:44 Uhr
Gesco Kaufen
Gesco
Gesco
17,50 EUR -0,20 EUR -1,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die GESCO SE im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) den Umsatz leicht gesteigert, während der Auftragseingang bedingt durch die allgemeine Investitionszurückhaltung um 7 Prozent gesunken ist. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Rating.
Nach Analystenaussage habe die Trennung von der AstroPlast und den beiden defizitären Doerrenberg-Geschäftsbereichen Gießerei und Stahlwerk zusammen mit den implementierten Kostensenkungs-, Optimierungs- und Effizienzsteigerungsmaßnahmen zu deutlich gestiegenen Ergebniskennzahlen geführt. Positiv werte der Analyst die am 1. Juli vollzogene und daher noch nicht in den Halbjahreszahlen enthaltene, rückwirkend zum 1. Januar 2025 erfolgte Akquisition der Eckart GmbH. Mit einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum von knapp 6 Prozent auf rund 20 Mio. Euro, einer nach Unternehmensangaben verlässlichen operativen Gewinnmarge, einer äußerst komfortablen Eigenkapitalquote von über 90 Prozent und einer guten bis sehr guten Erfüllung aller von GESCO für potenzielle Targets definierten Attraktivitätskriterien passe das Unternehmen nach Analystenmeinung in das Beteiligungsportfolio. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 28,00 Euro (zuvor: 27,50 Euro) und erneuert das Rating „Kaufen“. 

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 21.08.2025, 10:35 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 21.08.2025 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.gsc-research.de/berichte/102397
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Gesco Kaufen

Unternehmen:
Gesco		 Analyst:
GSC Research GmbH		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
17,65 €		 Abst. Kursziel*:
58,64%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
17,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
60,00%
Analyst Name:
Jens Nielsen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,81 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Gesco

10:44 Gesco Kaufen GSC Research GmbH
15.08.25 Gesco Kaufen SMC Research
04.07.25 Gesco Kaufen SMC Research
30.06.25 Gesco Kaufen SMC Research
16.05.25 Gesco Kaufen SMC Research
mehr Analysen

