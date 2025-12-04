DAX 24.050 -0,5%ESt50 5.707 -0,2%MSCI World 4.400 +0,0%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.133 -0,8%Euro 1,1634 +0,1%Öl 62,11 +0,0%Gold 4.197 -0,3%
RATIONAL Aktie

617,50 EUR -3,50 EUR -0,56 %
STU
Marktkap. 7,06 Mrd. EUR

KGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080

ISIN DE0007010803

Symbol RTLLF

Bernstein Research

RATIONAL Outperform

08.12.25
RATIONAL Outperform
RATIONAL AG
617,50 EUR -3,50 EUR -0,56%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 1050 Euro auf "Outperform" belassen. Nach ungerechtfertigt herben Kursverlusten sollten die Aktien des Großküchenausrüsters nun das Schlimmste hinter sich haben, schrieben die Analysten in dem am Montag vorliegenden Kommentar./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 01:42 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL Outperform

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
1.050,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
624,50 €		 Abst. Kursziel*:
68,13%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
617,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
70,04%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
771,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RATIONAL AG

08.12.25 RATIONAL Outperform Bernstein Research
05.12.25 RATIONAL Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.25 RATIONAL Overweight Barclays Capital
28.11.25 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.11.25 RATIONAL Neutral UBS AG
Nachrichten zu RATIONAL AG

finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Start fester
finanzen.net MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RATIONAL von vor 3 Jahren bedeutet
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX letztendlich mit Gewinnen
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX mittags auf grünem Terrain
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX startet mit Verlusten
TraderFox Big Call Screening: Amphenol, RATIONAL, ASML, Nasdaq
TraderFox Stocks in Action: Init, Essilor, EasyJet, Knorr-Bremse, RATIONAL
finanzen.net RATIONAL-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Novinite Bulgaria's President on Ukraine: Trump's Plan Is Rational, the Peace Treaty Is Written By the Victors
EQS Group EQS-News: Rational AG accelerates pace of growth in the third quarter of 2025
Benzinga Jim Cramer Says Don&#39;t Quit Market When It&#39;s Frothy: &#39;Is Widespread Irrationality a Reason To Sell Down in Perfectly Rational Stocks? Absolutely Not&#39;
EQS Group EQS-PVR: RATIONAL AG: Correction of a release from 11/08/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: RATIONAL AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Rational AG continues successful start to year in second quarter of 2025
EQS Group EQS-News: Rational AG: Continuity on the Executive Board – Markus Paschmann appointed to the Executive Board for Sales and Marketing for a further three years.
EQS Group EQS-PVR: RATIONAL AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
