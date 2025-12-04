RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,06 Mrd. EURKGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
RATIONAL Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 1050 Euro auf "Outperform" belassen. Nach ungerechtfertigt herben Kursverlusten sollten die Aktien des Großküchenausrüsters nun das Schlimmste hinter sich haben, schrieben die Analysten in dem am Montag vorliegenden Kommentar./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 01:42 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RATIONAL
Zusammenfassung: RATIONAL Outperform
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
1.050,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
624,50 €
|Abst. Kursziel*:
68,13%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
617,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
70,04%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
771,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RATIONAL AG
|08.12.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.25
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.25
|RATIONAL Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.25
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.25
|RATIONAL Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|19.08.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|RATIONAL Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|RATIONAL Hold
|Warburg Research