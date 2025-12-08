International Consolidated Airlines Aktie
Marktkap. 20,42 Mrd. EURKGV 6,40 Div. Rendite 2,37%
WKN A1H6AJ
ISIN ES0177542018
Symbol BABWF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 475 Pence auf "Outperform" belassen. Fortgesetzte Angebotsengpässe nährten einen robusten Ausblick für die Kurzstrecke, schrieb Alex Irving in seinem am Montag vorliegenden Ausblick zu europäischen Fluggesellschaften. Taktisch spreche in diesem Umfeld einiges für Easyjet im Vergleich zu Ryanair, nach der vergleichsweise schlechten Kursentwicklung von Easyjet./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 01:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
