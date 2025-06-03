DAX 24.392 +0,1%ESt50 5.446 +0,2%Top 10 Crypto 16,67 -0,7%Dow 44.911 +0,0%Nas 21.711 +0,0%Bitcoin 101.948 +0,2%Euro 1,1685 +0,3%Öl 66,45 -0,7%Gold 3.343 +0,2%
Investment-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK
Deutsche Euroshop-Aktie dennoch leichter: Gewinnplus dank positiver Bewertungsergebnisse
Gesco Aktie

17,70 EUR +0,25 EUR +1,43 %
STU
Marktkap. 181,19 Mio. EUR

KGV 31,24 Div. Rendite 0,76%
WKN A1K020

ISIN DE000A1K0201

09:49 Uhr
Nach Darstellung von SMC-Research hat GESCO im ersten Halbjahr bei einem, auf vergleichbarer Basis, moderaten Umsatzwachstum eine deutliche Ergebnisverbesserung erzielt. SMC-Analyst Holger Steffen hat zwar seine Schätzungen etwas reduziert, erwartet aber, dass das Unternehmen seine Prognose erfüllt.

Die Halbjahreszahlen von GESCO belegen laut SMC-Research mit einem Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis (Vorjahr bereinigt um verkaufte Aktivitäten) von 1 Prozent auf 237,2 Mio. Euro und einer Verbesserung des Nettoergebnisses von 2,0 auf 4,5 Mio. Euro, die zum Teil auf die Portfoliobereinigung zurückzuführen sei, dass sich die Gruppe im weiterhin schwierigen Marktumfeld gut behaupte. Das Unternehmen habe daher die Zielspannen für das Gesamtjahr, die einen Umsatz von 485 bis 515 Mio. Euro und ein Nettoergebnis von 13 bis 17 Mio. Euro vorsehen, bestätigt.

Der Gegenwind von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung habe aber noch nicht signifikant abgenommen, und die US-Zölle könnten eine Verlängerung der Phase bewirken. GESCO spüre das mit einem rückläufigen Auftragseingang, der im ersten Halbjahr mit rd. 240 Mio. Euro um 7 Prozent unter dem vergleichbaren Vorjahreswert gelegen habe. Beim Umsatz laufe es somit im Moment organisch eher auf das untere Ende der Zielspanne hinaus, wobei die rückwirkend zum 1. Januar akquirierte Eckart GmbH zusätzlich noch ca. 20 Mio. Euro beisteuern werde. Einen deutlichen Ergebnisbeitrag aus der Übernahme gebe es wegen der Akquisitionskosten hingegen noch nicht. Organisch laufe es bei GESCO nach aktuellem Stand auch eher auf das untere Ende der Gewinnspanne hinaus, wenn sich keine deutliche Belebung in den nächsten Monaten ergebe.

Die Analysten haben in Reaktion darauf ihre Schätzungen für dieses Jahr vorsichtiger gestaltet und rechnen jetzt mit einem Umsatz von 505 Mio. Euro und einem Nettoergebnis von 13,5 Mio. Euro. Angesichts des überzeugenden strategischen Expansions- und Profitabilitätssteigerungsmaßnahmen, die im Moment sukzessive umgesetzt werden, rechnen die Analysten für die nächsten Jahre aber weiterhin mit einem kontinuierlichen organischen und anorganischen Wachstum und mit steigenden Margen.

Das spiegele sich in ihrem Kursziel wider, das wegen der etwas vorsichtigeren Schätzungen zwar von zuletzt 33,60 Euro auf jetzt 31,50 Euro leicht zurückgegangen sei, damit aber weit über dem aktuellen Kurs liege. Die von den Analysten konstatierte starke Unterbewertung werde auch im geschätzten KGV26 von lediglich 9,8 deutlich. Die Analysten bleiben daher bei ihrer Einstufung mit „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 15.08.2025 um 9:45 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 15.08.2025 um 9:00 Uhr fertiggestellt und am 15.08.2025 um 9:30 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/08/2025-08-15-SMC-Update-GESCO_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Zusammenfassung: Gesco Kaufen

Unternehmen:
Gesco		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
31,50 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
17,40 €		 Abst. Kursziel*:
81,03%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
17,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
77,97%
Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,12 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Gesco

09:49 Gesco Kaufen SMC Research
04.07.25 Gesco Kaufen SMC Research
30.06.25 Gesco Kaufen SMC Research
16.05.25 Gesco Kaufen SMC Research
14.05.25 Gesco Kaufen GSC Research GmbH
mehr Analysen

