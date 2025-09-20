DAX 23.488 -0,6%ESt50 5.440 -0,3%Top 10 Crypto 15,53 -2,9%Dow 46.315 +0,4%Nas 22.631 +0,7%Bitcoin 95.834 -2,5%Euro 1,1778 +0,3%Öl 66,25 -0,6%Gold 3.726 +1,1%
Porsche Aktie

Porsche Aktien-Sparplan
40,57 EUR -1,47 EUR -3,50 %
STU
Marktkap. 37,2 Mrd. EUR

KGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911

ISIN DE000PAG9113

Symbol DRPRF

Porsche Verkaufen

Porsche Verkaufen
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
40,57 EUR -1,47 EUR -3,50%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien der Porsche AG von 37 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. "Sowohl das Ausmaß der Prognoseanpassungen als auch der Umfang des zweiten Maßnahmenpakets innerhalb von rund 7 Monaten werten wir negativ", schrieb Michael Punzet am Montag. "Auch wenn Porsche das angekündigte Maßnahmenpaket als finalen Schritt bezeichnet, bleibt abzuwarten, ob dieses den gewünschten Erfolg in dem aktuell volatilen Marktumfeld bringt."/rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 11:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 11:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche Verkaufen

Unternehmen:
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen		 Kurs*:
40,30 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Verkaufen		 Kurs aktuell:
40,57 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Punzet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,32 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

12:51 Porsche Verkaufen DZ BANK
11:11 Porsche Market-Perform Bernstein Research
10:41 Porsche Hold Warburg Research
10:21 Porsche Buy Deutsche Bank AG
10:11 Porsche Neutral UBS AG
mehr Analysen

