Porsche vz. Aktie
Marktkap. 39,01 Mrd. EURKGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche vz Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG nach einem Treffen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Führung des Sportwagenbauers sehe das Unternehmen klar auf dem Weg zurück zu zweistelligen Margen "in drei Jahren plus", sobald der Modellerneuerungszyklus beendet sei, schrieb Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Porsche vz. Buy
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
43,42 €
|Abst. Kursziel*:
15,15%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
43,43 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,13%
|
Analyst Name:
Tim Rokossa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,95 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|10:46
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
