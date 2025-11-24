DAX 23.182 -0,2%ESt50 5.521 -0,2%MSCI World 4.297 +0,0%Top 10 Crypto 11,93 -4,1%Nas 22.872 +2,7%Bitcoin 75.587 -1,3%Euro 1,1537 +0,1%Öl 63,22 -0,2%Gold 4.131 -0,1%
Porsche vz. Aktie

43,43 EUR -0,29 EUR -0,66 %
STU
Marktkap. 39,01 Mrd. EUR

KGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911

ISIN DE000PAG9113

Symbol DRPRF

Deutsche Bank AG

Porsche vz Buy

10:46 Uhr
Porsche vz Buy
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
43,43 EUR -0,29 EUR -0,66%
Charts| News| Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG nach einem Treffen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Führung des Sportwagenbauers sehe das Unternehmen klar auf dem Weg zurück zu zweistelligen Margen "in drei Jahren plus", sobald der Modellerneuerungszyklus beendet sei, schrieb Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Porsche vz. Buy

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
43,42 €		 Abst. Kursziel*:
15,15%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
43,43 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,13%
Analyst Name:
Tim Rokossa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,95 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

10:46 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
24.11.25 Porsche vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.11.25 Porsche vz. Verkaufen DZ BANK
06.11.25 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
28.10.25 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

