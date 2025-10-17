Doppelrolle

Oliver Blume gibt seine Doppelrolle als Chef von Volkswagen und Porsche auf.

Wie der Sportwagenhersteller mitteilte, soll der Aufsichtsratschef Verhandlungen mit Blume über dessen vorzeitiges Ausscheiden aus dem Vorstand führen. Als Nachfolger stehe Michael Leiters zur Verfügung, der CEO von McLaren Automotive war. VW-Vorstandschef soll Blume bleiben.

Wer­bung Wer­bung

Blume ist seit rund zehn Jahren CEO von Porsche. Im Sommer 2022 hat er zusätzlich den Vorstandsvorsitz bei der Volkswagen AG übernommen. In den vergangenen Jahren haben Investoren immer wieder die Doppelrolle des Managers kritisch hinterfragt, teilweise gab es deutliche Kritik.

Am Freitag steigen die Aktien der Porsche AG via XETRA zeitweise um 0,53 Prozent auf 41,83 Euro, VW-Vorzugsaktien geben unterdessen um 0,20 Prozent nach auf 89,76 Euro.

DOW JONES