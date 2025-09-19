Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 47,26 Mrd. EURKGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Volkswagen von 92 auf 87 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst Stephen Reitman passte seine Schätzungen am Montag an die Prognosesenkungen von Porsche AG und VW vor dem Wochenende an. Die Anleger und auch VW seien spürbar frustriert über die Versuche der Zuffenhausener, ihre Probleme in Griff zu bekommen. Reitman sieht in der Branche bessere Chancen als bei Porsche und VW./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 06:13 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 06:13 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
87,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
90,16 €
|Abst. Kursziel*:
-3,50%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
89,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,75%
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
115,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|11:11
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|10:46
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Warburg Research
|10:21
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:11
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|10:46
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Warburg Research
|10:21
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:46
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Warburg Research
|10:21
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|11:11
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|10:11
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|17.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.