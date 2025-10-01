DAX23.979 +0,4%Est505.545 +0,3%MSCI World4.307 ±0,0%Top 10 Crypto16,12 +1,7%Nas22.660 +0,3%Bitcoin99.246 +2,2%Euro1,1744 +0,1%Öl65,47 -2,4%Gold3.887 +0,8%
VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025
DAX zeigt sich zum Start ins Schlussquartal volatil - US-Shutdown im Fokus
Pentagon fordert Verdoppelung der Raketenproduktion – Rüstungsaktien profitieren von massiver Aufrüstungswelle!
Kündigungen

VW-Aktie zieht dennoch an: 2025 bereits mehr als 500 Entlassungen wegen Fehlverhalten

01.10.25 11:29 Uhr
VW-Aktie aber positiv: Volkswagen trennte sich wegen Regelverstößen in diesem Jahr schon von Hunderten Beschäftigten! | finanzen.net

Der VW-Konzern hat in diesem Jahr schon mehr als 500 Beschäftigte wegen Fehlverhaltens entlassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) St.
94,50 EUR 0,10 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Es gehe dabei unter anderem um unentschuldigtes Fehlen, sagte ein Konzernsprecher auf Anfrage und bestätigte damit einen entsprechenden Bericht der "Bild".

Mit Verweis auf eine interne Veröffentlichung hatte die Zeitung berichtet, dass im ersten Halbjahr 2025 weltweit 548 Beschäftigten wegen Regelverstößen gekündigt worden sei. Bei der Kernmarke VW soll es demnach 2025 bereits mehr als 300 Kündigungen - allein an den sechs deutschen Standorten gegeben haben.

Interne Statistik-Infos über Abmahnungen und Kündigungen gehören zu den Maßnahmen, die bei VW als Folge aus der Dieselaffäre eingeführt wurden.

Im XETRA-Handel steht die Vorzugsaktie von Volkswagen zeitweise bei 93,16 Euro und damit 1,30 Prozent im Plus.

/bch/DP/he

WOLFSBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: hans engbers / Shutterstock.com, FotograFFF / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
