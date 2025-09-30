Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 47,17 Mrd. EURKGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volkswagen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die Ende Oktober anstehenden Zahlen dürften ein Quartal belegen, das deutlich von Abschreibungen bei der Sportwagentochter Porsche AG geprägt sei, schrieb Jose M Asumendi in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 16:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 16:56 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: hans engbers / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
93,82 €
|Abst. Kursziel*:
17,25%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
93,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,95%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
116,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|19:01
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Halten
|DZ BANK
|24.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
