AKTIEN IM FOKUS: Porsche AG und VW steigen - Blume konzentriert sich auf VW

17.10.25 12:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
42,24 EUR 1,04 EUR 2,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
90,78 EUR 1,58 EUR 1,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Sportwagenbauers Porsche AG (Porsche vz) und der Konzernmutter Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) haben am Freitag von der Aussicht auf eine bald wohl fokussiertere Führung der beiden Konzerne profitiert. Porsche stiegen zuletzt um gut ein Prozent, VW (Volkswagen (VW) vz) um knapp ein Prozent, während der deutsche Aktienmarkt deutliche unter Druck stand.

Wie schon länger erwartet, soll Oliver Blume als Vorstandsvorsitzender des Sportwagenbauers Porsche abgelöst werden und weiterhin VW-Chef bleiben. Als möglicher Nachfolger an der Porsche-Spitze steht nach Unternehmensangaben der frühere McLaren-Chef Michael Leiters zur Verfügung. Mit ihm würden Verhandlungen aufgenommen. Der promovierte Maschinenbauer Leiters war früher 13 Jahre bei Porsche und vor seinem Engagement bei McLaren bei Ferrari.

Bereits länger war über den Rückzug von Blume bei Porsche spekuliert worden: Aktionärsvertreter sahen seine Doppelrolle seit langem kritisch. Nicht nur wegen der riesigen Arbeitsbelastung, sondern auch wegen möglicher Interessenkonflikte./mis/jha/

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
09:16Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
16.10.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
15.10.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
14.10.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
14.10.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09:16Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
16.10.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
15.10.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
14.10.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
14.10.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025Volkswagen (VW) vz HaltenDZ BANK
22.09.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
22.09.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
17.09.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

