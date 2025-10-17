AKTIEN IM FOKUS: Porsche AG und VW steigen - Blume konzentriert sich auf VW

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Sportwagenbauers Porsche AG (Porsche vz) und der Konzernmutter Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) haben am Freitag von der Aussicht auf eine bald wohl fokussiertere Führung der beiden Konzerne profitiert. Porsche stiegen zuletzt um gut ein Prozent, VW (Volkswagen (VW) vz) um knapp ein Prozent, während der deutsche Aktienmarkt deutliche unter Druck stand.

Wer­bung Wer­bung

Wie schon länger erwartet, soll Oliver Blume als Vorstandsvorsitzender des Sportwagenbauers Porsche abgelöst werden und weiterhin VW-Chef bleiben. Als möglicher Nachfolger an der Porsche-Spitze steht nach Unternehmensangaben der frühere McLaren-Chef Michael Leiters zur Verfügung. Mit ihm würden Verhandlungen aufgenommen. Der promovierte Maschinenbauer Leiters war früher 13 Jahre bei Porsche und vor seinem Engagement bei McLaren bei Ferrari.

Bereits länger war über den Rückzug von Blume bei Porsche spekuliert worden: Aktionärsvertreter sahen seine Doppelrolle seit langem kritisch. Nicht nur wegen der riesigen Arbeitsbelastung, sondern auch wegen möglicher Interessenkonflikte./mis/jha/