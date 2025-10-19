Wie viel Gewinn eine Investition in Sui von vor 1 Jahr abgeworfen hätte

Profitable SUI-Anlage?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Investment in Sui gewesen.

Sui kostete gestern vor 1 Jahr 2,128 USD. Bei einer Investition von 100 USD in SUI zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 46,98 Sui. Die Anlage hätte nun einen Wert von 117,50 USD, da Sui am 18.10.2025 2,501 USD wert war. Damit beträgt die Performance des Investments +17,50 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 1,725 USD und wurde am 25.10.2024 erreicht. Am 04.01.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 5,296 USD.

Redaktion finanzen.net