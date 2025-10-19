DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.296 +0,1%Top 10 Crypto14,86 -0,5%Nas22.680 +0,5%Bitcoin92.126 -0,3%Euro1,1657 ±0,0%Öl61,37 +0,6%Gold4.250 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Amazon 906866 thyssenkrupp 750000 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen etwas höher -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Conti übertrifft Prognosen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, HPE, Meta im Fokus
Top News
Wie viel eine Aptos-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte Wie viel eine Aptos-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte
Wie viel Gewinn eine Investition in Sui von vor 1 Jahr abgeworfen hätte Wie viel Gewinn eine Investition in Sui von vor 1 Jahr abgeworfen hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Profitable SUI-Anlage?

Wie viel Gewinn eine Investition in Sui von vor 1 Jahr abgeworfen hätte

19.10.25 11:03 Uhr
Wie viel Gewinn eine Investition in Sui von vor 1 Jahr abgeworfen hätte | finanzen.net

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Investment in Sui gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SUI/USD (Sui-US-Dollar)
2,4531 USD -0,0478 USD -1,91%
Charts|News

Sui kostete gestern vor 1 Jahr 2,128 USD. Bei einer Investition von 100 USD in SUI zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 46,98 Sui. Die Anlage hätte nun einen Wert von 117,50 USD, da Sui am 18.10.2025 2,501 USD wert war. Damit beträgt die Performance des Investments +17,50 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 1,725 USD und wurde am 25.10.2024 erreicht. Am 04.01.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 5,296 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maurice NORBERT / Shutterstock.com