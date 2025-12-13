XRP Prognose: Schlauster Mensch der Welt kauft XRP und wettet auf Allzeithoch

Ausführliche Informationen zur Werbung von CryptoPR auf finanzen.net finden Sie hier .

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Am Kryptomarkt setzt sich zum Wochenende die ruhige Phase fort. Bitcoin stabilisiert sich oberhalb von 90.000 US-Dollar, die Kursbewegungen der letzten 24 Stunden bleiben minimal, die Volatilität ist insbesondere am Wochenende auffallend niedrig. Auch bei XRP zeigt sich kein klarer Trend. Zwar notiert der Coin rund ein Prozent fester, auf Wochensicht bleibt die Entwicklung jedoch nahezu unverändert.

Seit Tagen pendelt der Kurs um die psychologisch wichtige Marke von 2 US-Dollar. In den vergangenen drei Monaten hat XRP dennoch rund ein Drittel seines Wertes eingebüßt und zudem jetzt den vierten Platz nach Marktkapitalisierung wieder an BNB abgegeben.

Spannend ist jedoch jetzt, wie der schlauste Mensch der Welt bullisch für XRP wird:

Krypto-Experte mit 276er IQ: XRP steigt in 2025 auf ATH

Der jüngste Beitrag von YoungHoon Kim ist durchaus spannend. Kim gilt als Träger des weltweit höchsten gemessenen IQ mit 276 Punkten und positioniert sich seit einiger Zeit öffentlich als Krypto-Analyst. In einem kurzen, aber klaren Statement erklärte er, ab sofort XRP zu kaufen. Gleichzeitig äußerte er die Einschätzung, dass XRP noch vor Jahresende ein neues Allzeithoch erreichen könnte.

Diese Aussage impliziert ein außergewöhnlich starkes Kurspotenzial innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau würde ein neues Allzeithoch bedeuten, dass sich der XRP-Preis in wenigen Wochen nahezu verdoppeln müsste.

In my view, #XRP has a strong possibility of reaching a new ATH by the end of this year.



– World's Highest IQ 276 Holder https://t.co/3Tx9i7wSmv — YoungHoon Kim, IQ 276 (@yhbryankimiq) December 12, 2025

Gleichzeitig regt sich deutliche Kritik aus dem Lager etablierter Krypto-Analysten. Der technische Trader Ali Martinez äußerte sich öffentlich sehr skeptisch und stellte die Aussagekraft solcher Prognosen grundsätzlich infrage.

You can have the highest IQ and still be dumb AF. — Ali (@alicharts) December 13, 2025

Hinzu kommt, dass zuletzt keine erkennbare relative Stärke bei XRP zu beobachten war. Selbst positive fundamentale Nachrichten blieben ohne spürbare Marktreaktion. Dazu zählt auch die jüngste bedingte Genehmigung der US-Aufsichtsbehörde OCC für die Ripple National Trust Bank. Solche regulatorischen Fortschritte oder potenzielle Übernahmen durch Ripple Labs hätten unter normalen Umständen Impulse liefern können.

Dass der Kurs dennoch kaum reagiert, ist kein Zeichen von Stärke – im Gegenteil.

Krypto-Tipp: Bester Presale in 2025? Bitcoin Hyper erreicht 29,4 Mio. $

Für spekulative Anleger können im Dezember 2025 auch Krypto-Presales interessant sein, weil sie frühzeitigen Zugang zu neuen Projekten bieten. Während etablierte Coins wie XRP bereits weit entwickelt sind, entstehen bei jungen Tokens mit niedriger Bewertung potenziell asymmetrische Chancen. Gelingt technischer Fortschritt, Nutzerwachstum oder Marktadoption, kann die prozentuale Wertentwicklung deutlich höher ausfallen.

Bitcoin Hyper rückt derzeit verstärkt in den Blick spekulativer Anleger, weil das Projekt an einem zentralen strukturellen Problem von Bitcoin ansetzt: begrenzte Skalierbarkeit bei gleichzeitig hoher Sicherheit. Der Ansatz ist dabei bewusst konservativ. Die Bitcoin-Blockchain selbst bleibt unverändert und erfüllt weiterhin ihre Rolle als stabiles, dezentrales Basisnetzwerk. Erweiterte Funktionen, Geschwindigkeit und komplexere Anwendungen werden nicht auf Bitcoin erzwungen, sondern klar ausgelagert.

Genau hier setzt Bitcoin Hyper an. Das Projekt nutzt eine zusätzliche Ausführungsebene, auf der Transaktionen gebündelt, berechnet und deutlich schneller abgewickelt werden können. Für das Bitcoin-Mainnet bedeutet das weniger Belastung und geringere Kosten. Prozesse, die auf Layer 1 nur eingeschränkt möglich wären, lassen sich auf dieser zweiten Ebene effizient umsetzen. Ergo verbindet Bitcoin Hyper hier die Vorteile von Bitcoin und Solana.

Hier geht’s zu Bitcoin Hyper

Ein zentrales Element ist die technische Verbindung zwischen Bitcoin und der neuen Ebene. Bitcoin bleiben auf der primären Blockchain gesichert und werden auf der Zusatzschicht lediglich abgebildet. Dadurch entstehen neue Anwendungsfälle wie Smart Contracts, DeFi-Strukturen oder tokenisierte Prozesse, ohne das Sicherheitsmodell von Bitcoin zu kompromittieren. Dieses Prinzip erinnert an erfolgreiche Layer-2-Konzepte aus anderen Ökosystemen. Was bei Ethereum bereits für einen Hype sorgte, könnte nun zu Bitcoin schwappen.

Besonders spannend ist die Wahl der technischen Architektur. Bitcoin Hyper orientiert sich an der Solana Virtual Machine und bringt deren hohe Performance und Entwicklerfreundlichkeit in das Bitcoin-Umfeld.

Auch die Nachfrage im Presale unterstreicht die relative Stärke des Projekts. Rund 30 Millionen US-Dollar gelten in diesem frühen Stadium als klares Signal für hohes Interesse. Der HYPER-Token übernimmt dabei mehrere Funktionen, darunter Gebühren und Staking. Letztgenanntes bietet aktuell eine Rendite von rund 40 Prozent APY. Da der Preis in den nächsten 24 Stunden wieder steigt, können Anleger direkt erste Buchgewinne aufbauen.

Hier geht’s zu Bitcoin Hyper

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen.