Wie viel eine Aptos-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte
19.10.25 11:03 Uhr
So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Aptos verlieren können.
Aptos kostete gestern vor 1 Jahr 10,03 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 996,56 APT im Depot. Da sich der Wert von Aptos am 18.10.2025 auf 3,209 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3.198,32 USD wert. Mit einer Performance von -68,02 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Am 19.10.2025 fiel APT auf ein 52-Wochen-Tief bei 3,156 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 bei 14,70 USD.
Redaktion finanzen.net
