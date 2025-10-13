Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 45,59 Mrd. EURKGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die Markterwartungen für das dritte Quartal sowie das Gesamtjahr 2025 erschienen auf Basis der jüngsten Äußerungen des Autobauers zur Geschäftsentwicklung vernünftig, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/mis/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 16:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 16:21 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Outperform
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
130,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
89,00 €
|Abst. Kursziel*:
46,07%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
89,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,64%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
116,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|08:46
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Halten
|DZ BANK
|24.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|11.03.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|02.10.25
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Halten
|DZ BANK
|22.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|17.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets