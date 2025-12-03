AKTIEN IM FOKUS: VW hängt Mercedes und BMW ab - Citi: China-Potenzial bei VW
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Im sonst häufig eher gleichlaufenden deutschen Autosektor hat sich am Mittwoch Volkswagen positiv abgehoben. Der Volkswagen(Volkswagen (VW) vz)-Kurs stieg in einem verhaltenen Marktumfeld zuletzt um 0,6 Prozent, während die Aktien der beiden Premium-Autobauer Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) und BMW im Dax um 0,9 respektive 2,9 Prozent fielen.
Impulse lieferte ein Autobranchenausblick für das Jahr 2026 der Citigroup. Analyst Harald Hendrikse blickt auf den wichtigen Markt in China. Dort stünden die Europäer wegen Überkapazitäten unter Druck, aber auch wegen der lokalen Konkurrenz, der er technisch und kostenseitig einen Vorsprung attestiert.
Die größten Risiken in China sieht Hendrikse bei Mercedes und BMW. Mit Blick auf Volkswagen stellt er indes die Frage auf, ob die Wolfsburger in China vielleicht ein Gewinner werden könnten angesichts der deutlich niedrigeren Kosten für dort entwickelte und produzierte Modelle. Chancen sieht er dank neuer Modelle im Elektrobereich.
Anders als für Mercedes und BMW bleibt er bei seiner Kaufempfehlung für Volkswagen, weil er hier ein stärkeres Jahr 2026 erwartet. Er verlieh den VW (Volkswagen (VW) vz)-Aktien am Mittwoch auch den Status "Positive Catalyst Watch", womit er binnen 30 Tagen positive Kurstreiber erwartet.
Sein "Top Pick" für 2026 bleibt aber die VW-Tochter Porsche AG (Porsche vz), die weniger stark vom China-Geschäft abhängig sei. Deren unlängst in den MDAX abgestiegenen Papiere hoben sich am Mittwoch auch positiv ab mit einem Kursplus von 0,8 Prozent./tih/tav/mis
