DAX23.682 -0,1%Est505.693 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 +2,5%Nas23.435 +0,1%Bitcoin79.507 +1,2%Euro1,1662 +0,3%Öl63,11 +1,2%Gold4.221 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street uneins -- HUGO BOSS mit schwachen Zahlen -- Siemens Energy, Airbus, BioNTech, CureVac, Eutelsat, SoftBank, Bitcoin, Novo Nordisk, RENK & Co., Bayer, VW im Fokus
Top News
iPhone 17 Pro im Vodafone Business Prime L Tarif jetzt mit exklusivem Vorteil sichern iPhone 17 Pro im Vodafone Business Prime L Tarif jetzt mit exklusivem Vorteil sichern
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIEN IM FOKUS: VW hängt Mercedes und BMW ab - Citi: China-Potenzial bei VW

03.12.25 16:12 Uhr
AKTIEN IM FOKUS: VW hängt Mercedes und BMW ab - Citi: China-Potenzial bei VW | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
88,88 EUR -0,46 EUR -0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
57,80 EUR -1,30 EUR -2,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
44,46 EUR 0,42 EUR 0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
102,80 EUR 1,05 EUR 1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
23.682,5 PKT -28,4 PKT -0,12%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im sonst häufig eher gleichlaufenden deutschen Autosektor hat sich am Mittwoch Volkswagen positiv abgehoben. Der Volkswagen(Volkswagen (VW) vz)-Kurs stieg in einem verhaltenen Marktumfeld zuletzt um 0,6 Prozent, während die Aktien der beiden Premium-Autobauer Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) und BMW im Dax um 0,9 respektive 2,9 Prozent fielen.

Wer­bung

Impulse lieferte ein Autobranchenausblick für das Jahr 2026 der Citigroup. Analyst Harald Hendrikse blickt auf den wichtigen Markt in China. Dort stünden die Europäer wegen Überkapazitäten unter Druck, aber auch wegen der lokalen Konkurrenz, der er technisch und kostenseitig einen Vorsprung attestiert.

Die größten Risiken in China sieht Hendrikse bei Mercedes und BMW. Mit Blick auf Volkswagen stellt er indes die Frage auf, ob die Wolfsburger in China vielleicht ein Gewinner werden könnten angesichts der deutlich niedrigeren Kosten für dort entwickelte und produzierte Modelle. Chancen sieht er dank neuer Modelle im Elektrobereich.

Anders als für Mercedes und BMW bleibt er bei seiner Kaufempfehlung für Volkswagen, weil er hier ein stärkeres Jahr 2026 erwartet. Er verlieh den VW (Volkswagen (VW) vz)-Aktien am Mittwoch auch den Status "Positive Catalyst Watch", womit er binnen 30 Tagen positive Kurstreiber erwartet.

Wer­bung

Sein "Top Pick" für 2026 bleibt aber die VW-Tochter Porsche AG (Porsche vz), die weniger stark vom China-Geschäft abhängig sei. Deren unlängst in den MDAX abgestiegenen Papiere hoben sich am Mittwoch auch positiv ab mit einem Kursplus von 0,8 Prozent./tih/tav/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
27.11.2025Volkswagen (VW) vz HaltenDZ BANK
26.11.2025Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
10.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
04.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
03.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.11.2025Volkswagen (VW) vz HaltenDZ BANK
26.11.2025Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.11.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
31.10.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen